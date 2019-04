Franţa şi Germania susţin o scurtă amânare a retragerii Regatului Unit din UE

Germania, Franţa, Luxemburg şi negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, susţin o scurtă amânare a datei Brexitului, afirmă oficiali citaţi de Reuters în timp ce continuă discuţiile premergătoare summitului european extraordinar ce are loc miercuri la Bruxelles.



În opinia susţinătorilor doar a unei scurte amânări a Brexitului, în acest mod ar putea fi menţinută presiunea asupra parlamentului de la Londra pentru ca acesta să voteze acordul de retragere din Uniunea Europeană pe care l-au respins de trei ori.



În schimb, Olanda şi Republica Cehă preferă o amânare a Brexitului pentru un termen mai lung, estimând că o presiune pe termen scurt i-ar putea determina pe parlamentarii britanici susţinători ai Brexitului să voteze favorabil acordul, de teamă că ieşirea din UE ar putea să nu se mai întâmple niciodată.



În parlamentul britanic nu s-a putut forma o majoritate favorabilă acordului convenit de premierul Theresa May cu Bruxelles-ul întrucât deputaţii pro-europeni au estimat că acesta va menţine legături prea slabe cu UE, în timp ce deputaţii susţinători ai Brexitului au considerat că, dimpotrivă, Regatul Unit ar rămâne captiv în uniunea vamală europeană din cauza clauzei de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeză, clauză pe care liderii europeni au refuzat să o renegocieze.



Negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat că dacă Regatul Unit va opta pentru o uniune vamală cu UE după Brexit, aceasta ar putea rezolva şi problema sensibilă a frontierei nord-irlandeze. Liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, cere la rândul său rămânerea Regatului Unit într-o uniune vamală cu blocul comunitar, idee neagreată de numeroşi conservatori ai premierului May, mai ales de cei care susţin o separare clară de UE.



Şefa executivului de la Londra i-a cerut Uniunii Europene o amânare a Brexitului până la data de 30 iunie, pentru ca în acest răgaz de timp să continue negocierile cu laburiştii în vederea găsirii unei soluţii care să fie sprijinită de o majoritate în Camera Comunelor. Dacă însă Brexitul nu va fi efectiv până la data organizării alegerilor europene (23-26 mai), Regatul Unit este obligat să participe la acest scrutin.



Liderii europeni se pronunţă miercuri asupra acestei solicitări de amânare a Brexitului dincolo de data de 12 aprilie. Conform unor surse diplomatice, ei sunt de acord cu o amânare, dar există puncte de vedere diferite asupra termenului şi condiţiilor.



Cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele francez Emmanuel Macron au o întrevedere înaintea summitului în încercarea de a ajunge la o poziţie comună.

