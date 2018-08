Funeralii naţionale la Genova după prăbuşirea unui pod rutier

Funeralii naţionale au loc sâmbătă la Genova, în prezenţa unor înalţi responsabili politici italieni, după prăbuşirea unui pod rutier, accident soldat cu zeci de victime, guvernul italian atribuind operatorului autostrăzii (care includea şi podul) responsabilitatea pentru această tragedie, informează AFP.



Circa jumătate din familiile victimelor au decis boicoteze ceremonia de la Genova, în semn de protest împotriva guvernului, preferând funeralii private.



Ceremonia este programată să înceapă la 11:30 (09:30 GMT) într-o sală expoziţională, în timp ce la locul tragediei sute de salvatori continuă să caute corpurile unor victime dispărute: prăbuşirea podului a aruncat maşini şi camioane în gol, făcând 38 de morţi şi 50 răniţi, în timp ce 5 persoane sunt considerate în continuare dispărute.



Pompierii italieni care scotocesc printre ruinele podului prăbuşit la Genova au găsit în noaptea de vineri spre sâmbătă noi corpuri într-o maşină strivită de un bloc de beton, a anunţat protecţia civilă, potrivit AFP. Echipele de intervenţie nu au dorit să precizeze numărul corpurilor găsite, dar potrivit presei italiene este vorba de maşina unei familii, în care se afla un cuplu şi o fetiţă de 9 ani, care tocmai s-au adăugat celor de 38 de morţi confirmate.



Într-o sală imensă a Parcului expoziţional din Genova, transformată într-o capelă plină de lumânări, 18 sicrie, între care unul alb al unui copil de opt ani, au fost aliniate încă de vineri, fiecare fiind acoperit cu flori, având afişat numele sau fotografia defunctului.



Arhiepiscopul de Genova, Angelo Bagnasco, care urmează să oficieze slujba religioasă la funeraliile oficiale, ce va fi difuzată pe un ecran imens, şi-a exprimat "tot respectul pentru cei care au ales să nu vrea funeralii naţionale".



"Nu trebuie să murim din cauza neglijenţei, nepăsării, iresponsabilităţii, superficialităţi şi birocratismului", a declarat vineri arhiepiscopul de Napoli, cardinalul Crescenzio Sepe, în timpul unei slujbe religioase pronunţată pentru patru tineri în oraşul lor de origine.



Un doliu naţional a fost decretat pentru sâmbătă în Italia: drapelele sunt coborâte în bernă şi iluminarea a numeroase monumente, între care Colosseumul din Roma, se va stinge în cursul serii.



Preşedintele italian Sergio Mattarella, preşedinţii celor două camere ale parlamentului, cea mai mare parte a miniştrilor, precum şi reprezentanţi ai unor guverne străine, dar şi -potrivit presei - principalii responsabili ai Autostrade per Italia, societatea care gestionează autostrada ce includea şi podul, vor asista la ceremonie.



La reluarea campionatului de fotbal în acest weekend, jucătorii vor păstra un minut de reculegere şi vor purta o brasardă neagră. Meciurile celor două echipe din Genova, Sampdoria şi Genova, au fost în schimb amânate.



Tot vineri guvernul italian a anunţat că procedura de revocare a concesiunii tronsonului pe care se afla podul respectiv din Genova a fost declanşată oficial printr-un mesaj trimis concesionarului Autostrade per Italia.



Într-un comunicat publicat în cursul serii, şeful guvernului Giuseppe Conte a precizat că societatea concesionară are la dispoziţie 15 zile pentru a contesta această decizie. AGERPRES