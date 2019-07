Gafă în discursul lui Trump de Ziua Independenţei

Preşedintele american Donald Trump a făcut o gafă nefericită de ordin istoric în discursul său de Ziua Independenţei, lăudând armata care 'a cucerit aeroporturile' de la britanici în 1775, în timpul Războiului de Independenţă, notează cotidianul britanic The Guardian, în ediţia de vineri.



Donald Trump a rostit un discurs de o oră în faţa Memorialului Lincoln de la Washington DC, cu prilejul festivităţilor de 4 Iulie, în care a devenit primul preşedinte al Statelor Unite care s-a adresat naţiunii de Ziua Independenţei în ultimii aproape 70 de ani.



Îndepărtându-se de stilul său obişnuit de discursuri dezlânate, improvizate, în care trece în mare viteză de la un subiect la altul, Trump a avut, surprinzător, un text scris, în care a vorbit despre istoria Zilei Independenţei, realizările americane în diferite domenii, şi apoi a omagiat pe rând fiecare corp al armatei.



Ajuns la acest capitol, Trump a spus: 'În iunie 1775, Congresul Continental (primul guvern al SUA - n.red.) a creat o armată unificată din forţele revoluţionare care îşi aşezaseră tabăra în jurul Bostonului şi al New York-ului. Armata continentală a înfruntat o iarnă aspră la Valley Forge, şi-a aflat gloria dincolo de apele din Delaware şi a cucerit victoria de la Cornwallis în Yorktown'.



'Armata noastră a stăpânit aerul, a atacat meterezele, a cucerit aeroporturile, a făcut tot ceea ce trebuie să facă, iar la Fort McHenry, sub strălucirea roşie a rachetelor, nu i-a rămas altceva decât victoria', a clamat Trump.



Aşa după cum ascultătorii au subliniat rapid, călătoriile aeriene nu s-au întâmplat în Statele Unite mai devreme de începutul anilor 1900. Fraţii Wright, pe care Trump îi omagiase mai devreme în discurs, sunt creditaţi cu primul zbor aviatic din lume, în 1903.



Aceasta nu a fost însă singura confuzie de ordin istoric din discursul lui Trump. Ascultători perspicace au mai remarcat şi că lupta de Fort McHenry s-a purtat în 1812, nu în timpul revoluţiei americane, care avusese loc cu câteva decenii mai devreme.

AGERPRES