Gândacul de scoarță provoacă pierderi de 1,7 miliarde euro pădurilor din Cehia

Proprietarii pădurilor din Cehia se confruntă cu pierderi în valoare de 40 miliarde coroane (1,7 miliarde euro) numai în acest an din cauza pagubelor provocat de răspândirea gândacului de scoarţă care devastează pădurile de conifere, a estimat luni un centru de reflexie, informează Reuters.



Deşi sunt ceva obişnuit în pădurile de conifere, gândacii de scoarţă au profitat de verile uscate şi secetoase asociate cu încălzirea globală, care potrivit experţilor au slăbit mecanismele naturale de protecţie ale arborilor, ceea e a ajutat la răspândirea dăunătorilor.



Cehia este una din cele mai afectate ţări, însă răspândirea gândacilor de scoarţă a făcut ravagii şi în pădurile de conifere, un soi de lemn care creşte rapid şi este utilizat de preferinţă în construcţii, din ţări precum Germania, Austria, Slovacia, Franţa şi alte ţări europene.



Pădurile de molid din Europa Centrală sunt o sursă importantă de venit pentru industria cherestelei. De asemenea, pădurile conservă apa în sol şi ajută la răcorirea mediului, fiind o destinaţie de vacanţă şi petrecere a timpului liber pentru pasionaţii de drumeţii, culegătorii de ciuperci şi biciclişti.



Czech Forest, un centru de reflexie din Cehia, susţine că în acest an a fost afectată o cantitate de 30 milioane de metri cubi de cherestea, mai mult decât se estima anterior, şi aproape dublu faţă de cele 18 milioane metri cubi afectate anul trecut. În plus, suprafaţa de pădure afectată în acest an a ajuns la 66.000 de hectare.



În condiţiile scăderii preţului cherestelei, deoseori, costurile operaţiunilor de exploatare forestieră au fost mai mari decât preţul de vânzare, susţine Czech Forest. În plus, pierderile au crescut şi din cauza doborârii premature a arborilor şi a creşterii costurilor cu exploatarea forestieră.



"Pierderile economice rezultate la final sunt atât de mari încât devine imposibil să finanţezi lupta împotriva dăunătorilor şi să reîmpădureşti terenul afectat", subliniază Czech Forest.



Centrul de reflexie susţine că o cantitate de 450 milioane metri cubi de cherestea de molid este în pericol din cauza răspândirii gândacului de scoarţă. Este vorba de o suprafaţă de teren care include atât molizii adulţi care au mai rămas precum şi aproape jumătate din totalul suprafeţelor împădurite din Cehia.



Autorităţile au răspuns cu ajutoare destinate proprietarilor de păduri precum şi cu un accent pus pe replantarea pădurilor de monoculturi de molid cu specii mai variate şi mai rezistente de arbori, inclusiv prin acordarea unei ponderi mai mari arborilor cu frunze.

AGERPRES