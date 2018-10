Gangsterul american James "Whitey" Bulger, asasinat într-o închisoare de înaltă securitate din SUA

Celebrul gangster James "Whitey" Bulger, originar din Boston, a fost asasinat marţi într-o închisoare de înaltă securitate din statul american Virginia de Vest, unde fusese transferat cu câteva ore înainte de comiterea acestei crime, potrivit unor surse citate de ziarul The Boston Globe, relatează EFE.



Anterior, postul televiziune local WV News informase că în cursul dimineţii a fost omorât un deţinut, fără să îi dezvăluie identitatea. Încă nu se cunosc detalii despre decesul lui Bulger.



"Whitey" Bulger, în vârstă de 89 de ani şi interpretat de actorul Jack Nicholson în filmul "The Departed", regizat de Martin Scorsese, a fost şeful mafiei irlandeze din Boston în anii '70 şi '80.



În acele decenii, banda lui Bulger, instalată în sudul Bostonului, şi rivalii lui din mafia italiană, cu conexiuni la New York, au purtat un război sângeros pentru a obţine controlul asupra oraşului.



Bulger a fugit în 1994 din Boston şi a stat timp de 16 ani ascuns într-un apartament modest din Santa Monica (California), un oraş din comitatul Los Angeles, alături de iubita lui, Catherine Greig.



În faţa dificultăţii de a-l găsi pe gangster, agenţii federali s-au concentrat asupra iubitei sale, cunoscută pentru pasiunea ei pentru operaţiile estetice, pe care au găsit-o în cele din urmă în 2011, însoţită de Bulger, care îşi schimbase numele.



În 2013, Bulger a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru 11 asasinate comise în anii în care s-a aflat în fruntea bandei sale, "Winter Hill Gang", care controla o mare parte din afacerile cu droguri, şantaj şi pariuri din Boston.



Gangsterul a fost căutat timp de 16 ani de justiţia americană şi figura, alături de Osama bin Laden, pe lista celor mai căutate persoane din lume, întocmită de FBI.

AGERPRES