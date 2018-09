Generalul Scott Miller este noul comandant al forțelor NATO și al SUA în Afghanistan

SGT VERNELL HALL, USA

Noul comandant al forţelor NATO şi ale SUA din Afganistan, generalul Scott Miller, şi-a început duminică misiunea, după o ceremonie de schimbare de comandă la Kabul, relatează dpa.



Miller, care face parte din elita armatei americane, preia postul de la generalul John Nicholson, care a condus misiunea NATO din 2015, la doar câteva zile după încetarea oficială a misiunii de luptă a Alianţei.



"Ne aşteaptă decizii grele", a spus Miller în timpul ceremoniei care a avut loc la sediul misiunii Resolute Support din capitala afgană. Este nevoie de presiune militară pentru a pune bazele unei reconcilieri politice, a mai afirmat el.



Miller s-a aflat anterior în fruntea Comandamentul Comun pentru Operaţiuni Speciale (JSOC), care a supervizat misiuni ale trupelor de elită cum ar fi Seal Team Six din cadrul Marinei, însărcinată în 2011 - înainte de venirea la conducere a lui Miller - cu uciderea liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden.



Miller a fost de asemenea căpitan în cadrul unităţii Delta Force şi comandant de trupe terestre în bătălia din 1993 de la Mogadishu, descrisă în cartea şi în filmul 'Black Hawk Down'. Miller a primit Steaua de Bronz pentru acţiunile sale de atunci.



Miller va comanda 16.000 de militari ai NATO în cadrul misiunii Resolute Support, precum şi circa 14.000 de militari americani în Afganistan, ţară marcată de război. Misiunea NATO se concentrează pe antrenarea, consilierea şi asistarea forţelor afgane.



El ajunge în acest post la un an după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o strategie mai agresivă în Afganistan, în contextul în care militanţii talibani pun o presiune tot mai mare asupra forţelor afgane în întreaga ţară.

AGERPRES