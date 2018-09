George Maior: Faptul că m-am implicat în politica internă americană, o afirmaţie complet falsă

Ambasadorul României în SUA, George Maior, a negat miercuri că s-ar fi implicat în politica internă americană, aşa cum l-a acuzat preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.



"Faptul că m-am implicat în politica internă americană este o afirmaţie complet falsă. Nu este nicio declaraţie, niciun gest, nicio luare de atitudine din partea Statelor Unite care să indice acest lucru. Am făcut o afirmaţie despre o persoană privată (n.r. - Rudolph Giuliani), care a emis o opinie. Şi, spunând adevărul în faţa opiniei publice româneşti, cred că mi-am făcut datoria în interesul naţional românesc, pentru că altfel ar fi putut exista o percepţie complet falsă asupra poziţionării americane în legătură cu dialogul politic, în legătură cu dialogul pe sistemele de valori dintre cele două ţări, ceea ce nu ar fi fost în interesul naţional românesc. Aceste lucruri nu sunt deloc probate de atitudinea americană, dimpotrivă, atitudinea americană a fost consonantă cu ceea ce am făcut, spun eu, în interesul naţional românesc", a afirmat Maior cu prilejul audierii sale la Comisia de politică externă a Senatului.



El a arătat că nu i s-a comunicat vreo decizie privind rechemarea sa în ţară în urma discuţiei avute cu ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, şi a adăugat că a avut posibilitatea de a exprima în faţa opiniei publice americane care sunt interesele naţionale româneşti.



"Am avut o discuţie foarte civilizată şi amplă, profesională cu ministrul Afacerilor Externe. Nu mi-a comunicat vreo decizie în ceea ce priveşte demararea vreunei proceduri de revocare. Am discutat şi de elementele menţionate de domnul preşedinte Tăriceanu legate de codul etic. Văd că acest lucru a fost subliniat şi aici, şi de ministrul de Externe. Eu m-am apărat spunând şi argumentând că nu e normal nerespectarea codului etic, pentru că nu privea nici declaraţii care să fie din partea guvernului american, nicio declaraţie oficială, era o declaraţie a unei persoane private. Am şi argumentat că incidenţa Convenţiei de la Viena - şi aici am supersusţinere din partea multor diplomaţi competenţi - nu avea calitate să fie inserată în acel comunicat. Sunt lucruri pe care le-am argumentat aşa, cu forţa şi a dreptului şi a istoriei cutumei diplomatice, pe care sigur că am învăţat-o încă din primele zile de când am fost angajat chiar de către domnul Meleşcanu în MAE, urcând în ierarhie în cadrul acestui minister", a explicat ambasadorul.



Întrebat de senatoarea liberală Alina Gorghiu ce ştie despre "vizita plătită" a liderului PSD, Liviu Dragnea, în SUA făcută în 2017 cu prilejul învestirii lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al SUA, Maior a spus: Nu pot da mai multe amănunte, doar că am informat acasă despre ceremonialul de învestire a noului preşedinte american, că nu sunt invitaţi în calitate oficială liderii reprezentanţi ai guvernelor străine".



Fostul şef al SRI a negat acele afirmaţii că ar fi făcut sau ar face jocuri politice: "S-au făcut afirmaţii repetate că aş face jocuri politice, că aş avea întâlniri. Neg categoric acest lucru, nu am avut întâlniri politice, nu mă interesează acest aspect. Singurul lucru care mă interesează în legătură cu evoluţiile de politică internă este cursul acesta important legat de aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, ca direcţie existenţială a exprimării noastre externe. Şi ca acest curs să fie menţinut".



În ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei, George Maior a amintit concluziile Departamentului de Stat conform cărora ţara noastră a făcut progrese imense. "România poate fi evidenţiată în sens pozitiv, România nu este mai prejos de alte state din Europa Centrală şi chiar din Uniunea Europeană în legătură cu aceste progrese. Este un lucru important să dialogăm permanent cu partenerii noştri americani şi chiar în anumite momente mai sensibile să ne spunem şi noi punctul nostru de vedere şi să ascultăm civilizat şi punctul lor de vedere în legătură cu anumite evoluţii pe acest plan", a adăugat diplomatul.



Răspunzând unei alte întrebări, George Maior a arătat că urmează ca noul ambasador al SUA la Bucureşti să fie audiat în cadrul Senatului american probabil după alegerile care vor avea loc în SUA, conform procedurii. AGERPRES