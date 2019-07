Germania: Angela Merkel spune că are "un mare interes personal" să fie sănătoasă

Cancelarul german Angela Merkel a fost întrebată joi dacă a urmat vreun tratament medical după episoadele de tremurat din ultima lună din timpul unor apariţii publice, însă nu a oferit un răspuns direct, spunând că are "un mare interes personal" să fie sănătoasă, relatează DPA.



"În primul rând, vă puteţi da seama că îmi cunosc responsabilitatea funcţiei şi, prin urmare, acţionez corespunzător în ceea ce priveşte sănătatea mea", a spus Merkel la o conferinţă de presă la Berlin cu premierul danez Mette Frederiksen.



"În al doilea rând, vă puteţi da seama că, uman vorbind, am un mare interes personal să fiu sănătoasă şi să am grijă de sănătatea mea", a mai declarat ea.



Cancelarul german Angela Merkel a stat aşezată joi în timpul ceremoniei de primire a omoloagei sale daneze Mette Frederiksen, la o zi după ce tremurase în mod vizibil în public, pentru a treia oară în ultimele trei săptămâni.



În timpul intonării imnurilor de stat, cele două şefe de guvern au stat pe scaune albe în faţa sediului cancelariei federale, după care au intrat în clădire.



Scaunele se aflau pe un mic podium de pe care cancelarul şi oaspeţii săi ascultă, în mod obişnuit stând în picioare, imnurile naţionale.



Miercuri, după întrevederea cu prim-ministrul finlandez Antti Rinne, în prezenţa căruia fusese văzută din nou tremurând, Angela Merkel a insistat că se simte bine şi dat asigurări că tremuratul, "aşa cum a apărut într-o zi, aşa o să dispară".



Cancelarul german, în vârstă de 64 de ani, nu are probleme grave în istoricul de sănătate. Biroul său de comunicare nu a furnizat nicio explicaţie cu privire la episoadele de tremurat.

AGERPRES