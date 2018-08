Germania cere Rusiei să-și folosească influența pentru a preveni o criză umanitară în Siria

Cancelarul german Angela Merkel se aşteaptă ca Moscova să-şi folosească influenţa asupra guvernului sirian pentru a preveni un dezastru umanitar în regiunea Idlib din nordul Siriei, ultimul bastion al rebelilor sirieni, a declarat vineri o purtătoare de cuvânt a guvernului german, relatează Reuters.



Merkel a adus în discuţie această problemă în ultimele zile în conversaţiile avute atât cu preşedintele american Donald Trump, cât şi cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin, iar guvernul german urmăreşte cu îngrijorare evoluţiile din regiune.



"Ne aşteptăm ... ca Rusia să prevină o escaladare a situaţiei şi astfel o catastrofă umanitară", a declarat Ulrike Demmer în cadrul unei conferinţe de presă, adăugând că este imperativ ca organizaţiilor umanitare să li se acorde acces nelimitat la populaţia civilă afectată.



Ministrul de externe sirian Walid al-Moualem a declarat joi că forţele guvernamentale vor "merge până la capăt" în ofensiva planificată în Idlib, ultimul bastion insurgent din Siria, şi că principalele ţinte ale Damascului sunt militanţii Frontului al-Nusra. Însă, a spus el, Siria nu va folosi arme chimice în vreo ofensivă şi Damascul nu are un astfel de arsenal. Siria va încerca să evite decese în rândul civililor, a adăugat Moualem.



La rândul său, ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat că guvernul sirian are tot dreptul să-i alunge pe "terorişti" din enclava rebelă Idlib, adăugând că au loc în prezent discuţii privind crearea unor coridoare umanitare în această zonă, informează Ria Novosti şi Interfax, preluate de Reuters.



Potrivit lui Lavrov, comunicarea dintre Rusia şi Statele Unite privind Siria are loc în timp real şi Moscova nu intenţionează să-şi ascundă acţiunile pe care le întreprinde în această regiune siriană.

