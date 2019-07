Germania: Trei bărbaţi reţinuţi, suspectaţi de plănuirea unui atac

Trei suspecţi au rămas vineri în custodia poliţiei după raiduri efectuate în landul Renania de Nord-Westfalia (vestul Germaniei) în legătură cu presupuse planuri pentru comiterea unor acte de terorism, relatează dpa.



Doi dintre bărbaţi erau deja cunoscuţi de poliţişti ca fiind islamişti periculoşi, în timp ce al treilea este un german convertit la mişcarea islamistă; un al patrulea suspect a fost eliberat, a declarat vineri poliţia din Köln.



Conform noii legi a poliţiei, suspecţii pot fi deţinuţi în custodie în Renania de Nord-Westfalia timp de până la 14 zile, cu aprobarea unui judecător; acest termen poate fi prelungit pentru încă 14 zile.



Ofiţerii au reţinut joi şase bărbaţi după ce au efectuat raiduri la şapte locaţii din oraşele Köln şi Dueren.



"Am avut informaţii confidenţiale despre un atac iminent ", a declarat directorul principal al Departamentului de detectivi din Köln, Klaus-Stephan Becker. Doi bărbaţi au fost eliberaţi din grupul iniţial de şase, urmat de un al treilea, anunţat vineri.



Ministrul de Interne, Herbert Reul, a declarat joi că nu există ''nicio dovadă privind un anumit loc care ar fi vizat de un atac, nicio dovadă privind momentul unui atac şi nicio dovadă a unui anumit tip de atac''.



Cu toate acestea, poliţia a avut indicii că bărbaţii reţinuţi ''ar putea să fie capabili să plănuiască un atac terorist'' şi raidurile au vizat obţinerea de informaţii suplimentare şi găsirea de dovezi.



Suspectul central este un bărbat în vârstă de 30 de ani, identificat cu numele de Wael C, în baza legilor germane privind confidenţialitatea, un germano-libanez convertit şi care are legături cu medii jihadiste.



El a fost clasificat din 2013 de serviciile de informaţii interne drept o potenţială ameninţare şi este suspectat că a evocat indirect planuri de atac într-un apel telefonic interceptat.

