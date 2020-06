Giganții China și India, pe picior de război

Hepta

Doi giganți nucleari, China și India, țările cu populațiile cele mai numeroase ale planetei, sunt pe picior de război. Cel puțin 20 de militari indieni, între care un ofițer de rang înalt, au fost uciși în confruntări cu trupele chineze într-o volatilă și disputată zonă de frontieră himalayană, unde mii de soldați din cele două tabere, sprijiniți de vehicule blindate și artilerie, se află față în față de mai bine de o lună, la doar câteva sute de metri distanță.

Incidentul militar dintre cei doi coloși asiatici este primul soldat cu morți, din 1975. Într-o declarație citată de AP, armata indiană susține că o „confruntare violentă” a avut loc în Valea Galwan, din regiunea himalayană de frontieră Ladakh, luni noapte, „cu victime de ambele părți”. „Între victimele indiene se numără un ofițer și doi soldați. Oficialități militare de rang înalt se întâlnesc în momentul de față pentru dezamorsarea situației”, adaugă comunicatul dat publicității ieri. Ulterior, surse de la New Delhi au revenit și au declarat că este vorba despre 20 de decese, precizând că au mai murit 17 militari indieni care fuseseră răniţi. Cu toate acestea, susține BBC, armata indiană a precizat că „nu au fost trase focuri de armă”, ci au avut loc confruntări fizice şi atacuri cu pietre, în contextul în care ambele părți insistă că, de peste patru decenii, în regiune nu au mai fost folosite gloanțe și muniție de război.

De altfel, afirmă tot BBC, mass-media locale au relatat că soldații indieni „au fost omorâți în bătaie”, fără ca această versiune să fie confirmată însă și de surse militare. La începutul lunii mai, militari indieni şi chinezi se confruntaseră cu pumni, pietre şi bastoane în regiunea Sikkim, din estul Indiei, iar ciocnirile s-au soldat cu mai mulţi răniţi. De cealaltă parte, China nu a confirmat ieri nicio victimă în incidentul de luni noapte, dar a acuzat India că a trecut granița și a atacat soldați chinezi. În schimb, potrivit AFP, redactorul-şef al publicaţiei „Global Times”, oficiosul Partidului Comunist Chinez, a declarat că şi trupele Beijingului au suferit pierderi.

Aceste confruntări vin într-un moment de tensiune maximă între cele două puteri nucleare. India acuză acum China că a trimis mii de trupe în Valea Galway, din regiunea indiană Ladakh, subiect neîncetat de cotroversă după războiul din 1962, când armata indiană a suferit o înfrângere umilitoare în fața contingentelor chineze.

Beijingul controlează regiunea Aksai Chin, la est de Ladakh, iar New Delhi consideră că aceasta îi aparține. De altfel, India susține că peste 38.000 de kilometri pătrați din teritoriul său sunt ocupați în prezent de chinezi. De cealaltă parte, China solicită regiunea Arunchal Pradesh de la partea indiană și condamnă sprijinul acordat de India Tibetului, rămas regiune autonomă în China. La rândul ei, China are relaţii apropiate cu Pakistanul, cel mai mare rival al Indiei, cu care autoritățile de la New Delhi îşi dispută Kashmirul. Decenii de negocieri bilaterale nu au dus la reglementarea disputelor de frontieră. Cum linia de demarcație este formată din râuri, lacuri și întinderi de zăpadă, aceasta se „mută” frecvent de către ambele părți, iar incursiunile militare au devenit aproape o rutină.

Situație gravă

De peste o lună, India acuză China că a invadat Valea Galway. Armata chineză a instalat corturi, a săpat tranșee și a mutat echipament militar greu la câțiva kilometri în interiorul unei zone considerate de India drept teritoriul său, scrie BBC. Inițial, guvernul de la New Delhi a fost luat prin surprindere, după care a masat în regiune mii de militari și tehnică de luptă. Până la sosirea armatei indiene, combatanți din cele două tabere s-au implicat într-o serie de înfruntări tensionate de-a lungul graniţei comune, mai ales în regiunea muntoasă Ladakh. Redesfășurarea militară chineză de la începutul lunii precedente nu mai pare o simplă incursiune de rutină.

De data aceasta, Beijingul pare extrem de iritat de apariția unui drum strategic construit de indieni de-a lungul volatilei linii de demarcație din Ladakh, prin care New Delhi își poate deplasa rapid trupele și tehnica de luptă, în cazul apariției unui conflict în regiune. În condițiile în care cele două conduceri naționaliste, de la Beijing și New Delhi, și-au masat mii de militari într-o zonă extrem de disputată, lupte asemănătoare celei de luni seară pot degenera oricând într-o confruntare amenințătoare, între giganți scăpați de sub control.

„Am mai văzut cele două armate traversând linia de demarcație. De data asta, însă, amploarea desfășurării e fără precedent”.

P. Stopdan, fost diplomat indian