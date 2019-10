Giuliani angajează un fost procuror din dosarul Watergate pentru ancheta privind suspendarea preşedintelui Trump

Rudy Giuliani l-a angajat pe prietenul său Jon Sale, fost procuror în dosarul Watergate, ca reprezentant legal în ancheta Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA privind suspendarea preşedintelui Donald Trump, transmite DPA.



Sale a confirmat informaţia într-un interviu telefonic pentru New York Daily News.



Giuliani, fost primar al New Yorkului, în prezent avocat al lui Trump, a primit luni o citaţie din partea Comisiei pentru Serviciile de Informaţii a Camerei, care i-a cerut să prezinte mai multe înregistrări şi comunicări legate de încercările de a face presiuni în numele preşedintelui asupra unor oficiali ucraineni, pentru a-i determina să îl ancheteze pe fostul vicepreşedinte american Joe Biden.



Sale nu a răspuns direct dacă Giuliani va da curs citaţiei. "Este o problemă complicată", a arătat el. "Sunt multe probleme legate de privilegii şi probleme constituţionale, deci va trebui să analizăm". Avocatul a refuzat să precizeze dacă a contactat Casa Albă, însă a susţinut că are interesul "legitim" de a se coordona cu preşedintele şi cu avocaţii acestuia.



"Casa Albă are un interes legitim de a determina dacă există un privilegiu executiv, iar preşedintele are un interes legitim de a determina dacă există un privilegiu avocat-client", a mai spus Sale. "Nu voi spune ce am de gând să fac şi cum voi face asta, însă aceste probleme sunt mereu în joc".



Sale a fost coleg cu Giuliani la facultatea de drept şi a participat la campania electorală a acestuia pentru preşedinţie, în 2008, însă este mai cunoscut pentru activitatea de adjunct al procurorului special în ancheta Watergate, în urma căreia fostul preşedinte Richard Nixon a demisionat, deoarece era aproape sigur că va fi suspendat.



Ca avocat, Sale se va afla acum de cealaltă parte a baricadei, apărându-şi prietenul de acuzaţiile că a încercat să convingă oficiali ucraineni să deschidă o anchetă împotriva lui Biden şi a altor persoane, ajutându-l astfel pe Trump să fie reales.



Giuliani a susţinut de mai multe ori că autorităţile de la Kiev ar trebui să stabilească, în urma unei anchete, dacă fostul vicepreşedinte al SUA şi-a folosit atribuţiile oficiale pentru a-l ajuta pe fiul său Hunter Biden să evite inculparea în Ucraina pentru fapte de corupţie legate de o companie din domeniul combustibililor fosili. Nu a apărut nicio dovadă în sprijinul afirmaţiilor sale, iar democraţii îl acuză că minte pentru a-l ajuta pe Trump.

AGERPRES