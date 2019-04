Google anulează subvenția unui site ungar pro-Orban

Compania Google nu va mai acorda subvenţie unui site de informaţii ungar, considerat o platformă de propagandă pentru guvernul lui Viktor Orban, a anunţat miercuri grupul, informează joi AFP, citat de Agerpres.



Casa-mamă a site-ului de informaţii Origo, New Wave Media, nu mai figurează pe lista proiectelor care urmau să primească o subvenţie din partea Fondului pentru inovare digitală a presei din Europa.



"După ce am efectuat mai multe verificări, am decis să nu mai acordăm subvenţie pentru New Wave Media", a confirmat Google pentru AFP.



Săptămâna trecută, organizaţia independentă MediaPowerMonitor a formulat întrebări în legătură cu decizia Google de a acorda o sumă de până la 50.000 de euro pentru New Wave Media, pe care o descrie ca fiind un "susţinător fervent al regimului corupt condus de premierul de extremă dreapta Viktor Orban".



Nieman Journalism Lab de la Universitatea Harvard a anunţat miercuri că New Wave Media a dispărut de pe lista subvenţiilor Google după ce organizaţia a chestionat gigantul internetului cu privire la îngrijorările formulate de MediaPowerMonitor.



"Susţinerea acordată de Google unei mass-media de propagandă ar fi fost văzută prost", potrivit lui Gabor Polyak, analist de la Budapesta. "Însă, în final, retragerea finanţării este o decizie curajoasă şi spectaculoasă", a spus el, atenţionând totodată că Google "se poate aştepta la o mediatizare proastă în presa grupurilor media pro-guvernamentale" din Ungaria.