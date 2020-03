Grecia a decis să nu mai primească cereri de azil, după ce Turcia a permis migranților să călătorească spre Europa

Grecia a anunțat că nu va mai primi cereri de azil timp de o lună, în contextul în care Turcia a decis să îi lase pe migranții aflați pe tertoriul său să călătorească spre Europa, potrivit EuroNews.

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a scris pe contul său de Twitter că Grecia va proteja granițele Uniunii Europene și i-a avertizat pe migranți că îi va respinge dacă încearcă să treacă granița.

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.