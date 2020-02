Grupul francez Alstom vrea să achiziționeze Bombardier Transport

antena3

Grupul francez Alstom, producătorul trenurilor de mare viteză TGV, a confirmat că poartă discuţii cu privire la o posibilă achiziţionare a activităţilor din domeniul feroviar ale grupului canadian Bombardier, în ideea de a forma un grup mai mare pentru a putea concura cu producătorii chinezi.



"Alstom confirmă că se poartă discuţii cu privire la o posibilă preluare a Bombardier Transport de către Alstom", a informat grupul francez, într-un scurt comunicat de presă publicat luni, care vine după mai multe zile de zvonuri.



Grupul francez precizează că, deocamdată, nu s-a ajuns încă la un acord definitiv cu privire la această operaţiune.



Bombardier Transport are sediul la Berlin și este evaluată la aproximativ 7 miliarde de euro. Deţinută în proporţie de 67,5% de grupul canadian Bombardier şi 32,5% de fondul public de pensii din Quebec (Caisse de dépôt et placement), Divizia Bombardier Transport a realizat în 2019 o cifră de afaceri de 8,3 miliarde de dolari americani (7,7 miliarde de euro la cursul actual de schimb) şi a încheiat anul cu comenzi de 35,8 miliarde de dolari (33 miliarde de euro). Potrivit informaţiilor publicate pe pagina de Internet a companiei, Bombardier Transport are aproximativ 36.000 de angajaţi.



Printre altele, Bombardier Transport deţine la Crespin (nord) cea mai mare uzină feroviară din Franţa, cu 2.000 de angajaţi, în timp ce grupul Alstom are mai multe uzine mai mici. În 2019, Bombardier Transport a realizat în Franţa o cifră de afaceri de 813 milioane de euro.



În replică, Alstom a încheiat ultimul exerciţiu financiar (2018 - 2019) cu o cifră de afaceri globală de 8,1 miliarde de euro şi, la data de 31 decembrie 2019, avea un portofoliu de comenzi record de 43 miliarde de euro. Producătorul trenurilor TGV are aproximativ 36.300 de angajaţi, dintre care 9.500 numai în Franţa.



Cele două companii se bucură practic de un duopol pe piaţa de material rulant din Franţa, unde colaborează în mod frecvent pe segmentul garniturilor de metrou sau pe cel al trenurilor RER din Paris.



O fuziune între Alstom şi Bombardier ar urma să permită crearea unui grup suficient de puternic pentru a face faţă mastodontului chinez CRRC, a cărui cifră de afaceri a atins echivalentul a 28 miliarde de euro în 2018. Deşi CRRC a realizată 90% din cifra sa de afaceri în China, în ultimii ani a făcut progrese şi în restul lumii şi recent a început să livreze tramvaie pentru Porto (Portugalia).



Ameninţarea chineză şi necesitatea de a face progrese în domeniul digital au fost avansate şi pentru a justifica fuziunea dintre Alstom şi Siemens, care a fost blocată însă în luna februarie 2019 de Comisia Europeană pe motiv că operaţiunea ar fi dat naştere unui grup cu o poziţie mult prea dominantă în Europa, în special pe piaţa echipamentelor de semnalizare feroviară şi a trenurilor de mare viteză.

AGERPRES