Grupul 'Înnoim Europa' din Parlamentul European precizează că nu a fost aprobată afilierea PRO România

Grupul 'Renew Europe' ('Înnoim Europa') a precizat vineri pe Twitter că nu a fost aprobată afilierea PRO România, partidul condus de Victor Ponta, la noul grup politic din Parlamentul European, din care face parte Alianţa USR - PLUS.



"În urma mai multor articole apărute în presă privind afilierea PRO România la grupul nostru politic, Grupul 'Renew Europe' subliniază că o astfel de apartenenţă nu a fost aprobată", se arată în postare.



'Renew Europe' "are o delegaţie română puternică formată din 8 europarlamentari ai Alianţei USR - PLUS", a mai adăugat grupul.



Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat, joi, că a renunţat la mandatul de europarlamentar.



Ponta a precizat că a informat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) că renunţă la mandatul de europarlamentar, astfel încât reprezentanţii PRO România în PE vor fi Corina Creţu şi Mihai Tudose.

