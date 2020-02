Guvernul britanic al lui Boris Johnson doreşte controale vamale depline pentru bunurile din UE

Arno Mikkor

Premierul britanic Boris Johnson se pregăteşte să introducă controale vamale şi la frontieră depline pentru toate bunurile din UE care intră în Regatul Unit după Brexit, într-o tentativă de a pune presiune pe blocul comunitar în negocierile comerciale, relatează ziarul The Daily Telegraph, preluat de Reuters şi Press Association.



"Plănuim controale depline pentru toate declaraţiile de import-export din UE, declaraţiile de securitate, controale privind sănătatea animală şi toate bunurile de supermarket care trec prin posturile de inspecţie de la frontieră", a declarat o sursă guvernamentală de rang înalt sub acoperirea anonimatului.



"Asta va dubla sarcina practică la frontieră în ianuarie 2021", a adăugat sursa citată.



The Daily Telegraph mai scrie în articolul că Bruxellesul i-a prezentat Londrei o notă de plată de 1,09 miliarde de lire sterline tocmai la momentul ieşirii din UE, în urma recalculărilor operate în baza unui PIB mai mare şi a facturilor de TVA.

AGERPRES