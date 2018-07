Guvernul britanic a evitat la limită o înfrângere în parlament

Magistrații Tribunalului București i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecți reținuți marți în dosarul morții paznicilor din Capitală, respingând propunerea de arestare preventivă a procurorilor, sc...

Moartea a trei paznici de la aceeași firmă de materiale de construcții din sectorul 6 al Capitalei a alertat populația, în ultimele zile. Doi angajați au fost găsiți morți, luni, la aproape un an de la moartea...

Guvernul premierului Theresa May a câştigat la limită un vot-cheie asupra unui amendament la noua lege privind comerţul care a fost propus de rebelii pro-UE din propriul Partid...

In cazul in care sunteti implicat intr-un proces civil, una dintre probele pe care le puteti folosi este cea cu martori, adica puteti desemna una sau mai multe persoane sa depuna marturie. In acelasi timp, puteti fi...