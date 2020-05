Hackerii au atacat firma de avocatură a vedetelor - Lady Gaga, Madonna și Robert de Niro

Siteul firmei de avocatură Grubman Shire Meiselas & Sacks, folosită de vedete de top, inclusiv Rod Stewart, Lil Nas X și Robert De Niro, a fost atacat de hackeri, care susțin că au sustras 756 de gigabyte de date, inclusiv contacte și e-mailuri, relatează BBC.

Infractorii cibernetici cer bani și au prezentat o captură de ecran a unui contract al Madonnei.

Firma de avocatură din New York spune că și-a notificat clienții și că lucrează cu experți în securitate cibernetică.

Nu se știe ce sumă cer hackerii și dacă firma de avocatură negociază cu ei.

Robert De Niro este unul dintre clienții Grubman Shire Meiselas & Sacks.

Firma de avocatură a declarat într-un comunicat de presă: "Putem confirma că am fost victimele unui atac cibernetic. Am notificat clienții și personalul nostru. Am angajat experți în acest domeniu și lucrăm pentru a rezolva problemele. "

Site-ul companiei afișează doar un logo, dar înregistrările site-ului arată o listă de clienți de peste 200 de persoane și companii de top.

Printre muzicieni se numără Sir Elton John, Barbra Streisand, Barry Manilow, Rod Stewart, Lady Gaga, Lil Nas X, The Weeknd, Madonna, U2 și Drake.

Alți clienți sunt Andrew Lloyd Webber, Priyanka Chopra, Robert De Niro, Sofia Vergara, Activision, Inc, Sony Corp, LeBron James și Mike Tyson.

Hackerii cunoscuți ca REvil sau Sodinokibi au atacat anterior compania de schimb valutar Travelex cu ransomware, în ianuarie.

Ransomware-ul este una dintre cele mai mari probleme în securitatea cibernetică, un tip de software rău intenționat care criptează datele până la plata unei răscumpărări, de obicei într-o cripto-monedă.

Compania de securitate cibernetică Emsisoft spune că hackerii au postat imagini online ale unui contract pentru Madonna's World Tour 2019-20 complet.

Hackerii au încărcat, de asemenea, o imagine a unui director de date cu foldere numite după clienți. Postarea unui eșantion de date furate se face ca o modalitate de a demonstra că s-a întâmplat un hack și de a face presiuni asupra victimei pentru a plăti o răscumpărare.

(sursa: Mediafax)