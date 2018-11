Hamas și Israelul pornesc războiul în Gaza

Într-un moment în care eforturile diplomatice ale ONU și ale Egiptului păreau să ducă la un armistițiu la granița dintre Fâșia Gaza și statul evreu, armata israeliană și gruparea extremistă Hamas, care conduce enclava palestiniană, au declanșat un conflict militar violent. Sute de rachete au zburat de o parte și de alta a frontierei, în noaptea de luni spre marți, în cea mai violentă confruntare de la războiul dintre Hamas și Israel, din 2014.

„Brigăzile Ezzedine al-Qassam”, aripa armată a Hamas, a lansat 370 de rachete asupra teritoriului israelian, au anunțat surse militare de la Ierusalim, citate de BBC. Peste 70 dintre acestea au fost interceptate de apărarea antirachetă. În replică, avioanele de luptă israeliene au lovit peste 100 de ținte ale extremiștilor palestinieni. Între acestea se numără sediul televiziunii „Al-Aqsa”, principalul mijloc de propagandă al Hamas. Tirurile armatei israeliene s-au concentrat și asupra unor obiective ale Jihadului Islamic, o altă organizație extremistă palestiniană al cărei obiectiv declarat este distrugerea statului evreu. Schimbul de focuri s-a soldat cu șase morți în rândul palestinienilor și o victimă israeliană, precum și cu zeci de răniți din ambele tabere. Valul de violență a fost declanșat, la sfârșitul săptămânii trecute, de o acțiune aparent eșuată a armatei israeliene în interiorul Fâșiei Gaza, scrie BBC. Aflat într-o misiune de recunoaștere, un grup de militari israelieni sub acoperire a fost detectat de forțele Hamas. În schimbul de focuri care a urmat, șapte militanți palestinieni, inclusiv un comandant Hamas, și un ofițer israelien au fost uciși. Escaladarea violențelor are loc după luni de tensiuni în Fâșia Gaza, care au crescut riscul izbucnirii celui de-al patrulea război din ultimii zece ani între Israel și Hamas, grupare ce guvernează enclava palestiniană aflată sub blocada impusă de statul evreu încă din 2006, sub pretextul împiedicării pătrunderii teroriștilor islamiști pe teritoriul său. Hamas a câștigat alegerile palestiniene în 2006, consolidându-și puterea în Fâșia Gaza un an mai târziu, după ce a alungat forțele loiale preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas, care controlează Cisiordania prin intermediul grupării sale Fatah. Mișcarea a dus la apariția a două conduceri rivale în teritoriile palestiniene. În timp ce Abbas a încheiat înțelegeri de pace cu Israelul, Hamas nu recunoaște dreptul la existență al statului evreu și militează pentru distrugerea acestuia. De altfel, Hamas este considerată organizaţie teroristă, atât de către Statele Unite, cât şi de Uniunea Europeană.

Eforturi dinamitate

În ultima lună, eforturile diplomatice ale Națiunilor Unite și ale Egiptului de a realiza un armistițiu la granițele Fâșiei Gaza păreau să dea rezultate, în condițiile în care peste 200 de palestinieni au fost uciși începând din luna martie, în timpul unor proteste organizate pentru ridicarea blocadei impuse enclavei și pentru retragerea coloniștilor evrei din teritoriile ocupate. Pentru moment, eforturile diplomatice par însă dinamitate pe termen nedefinit.

„Escaladarea violențelor în ultimele 24 de ore, în Fâșia Gaza, este extrem de periculoasă și nesăbuită”.

Nikolai Mladenov, trimis special al ONU