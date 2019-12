Harvey Weinstein, judecat pentru comiterea de agresiuni sexuale, s-a descris într-un interviu ca un pionier al promovării femeilor la Hollywood

Producătorul de film Harvey Weinstein a afirmat că a fost unul dintre pionierii promovării femeilor la Hollywood, într-un interviu publicat în cotidianul New York Post duminică, cu mai puţin de o lună înainte de debutul procesului în care este judecat pentru comiterea unor agresiuni sexuale, informează AFP.



El este vizat de cinci capete de acuzare, la care a pledat nevinovat, pentru un viol comis asupra unei femei în 2013 şi o agresiune sexuală asupra altei femei în 2006. Cu alte zeci de femei care îl acuză de abuzuri sexuale, Harvey Weinstein încearcă în această perioadă să încheie un acord financiar.



"Am impresia că am fost uitat", a explicat el pentru acelaşi cotidian newyorkez în interviul realizat vineri, a doua zi după o operaţie la spate, efectuată în urma unui accident de automobil din luna august.



"Am făcut mai multe filme regizate de femei şi despre femei decât oricare alt producător", a adăugat fostul magnat hollywoodian căzut între timp în dizgraţie. "Şi vorbesc aici despre filme făcute în urmă cu 30 de ani", a mai spus el.



"Nu vorbesc despre acum, în momentul în care astfel de filme sunt la modă. Am fost primul! Am fost un pionier!".



Industria filmului i-ar fi refuzat astfel să îi facă dreptate, potrivit spuselor sale, în agitaţia produsă după apariţia mişcărilor #MeToo şi Time's Up, create pentru a lupta împotriva hărţuirii şi pentru a favoriza egalitatea dintre femei şi bărbaţi.



După părerea lui, "toate acele lucruri au fost măturate, din cauza a ceea ce s-a întâmplat", adică apariţia acuzaţiilor de hărţuire sau de agresiune sexuală formulate împotriva sa de peste 80 de femei. "Munca mea a fost dată uitării".



Zeci de mărturii făcute în instanţă l-au prezentat pe Harvey Weinstein ca pe un manipulator, care promitea actriţelor cu care colabora diverse oportunităţi profesionale în schimbul unor favoruri sexuale.



Mai multe actriţe celebre, precum Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, au afirmat că Harvey Weinstein, co-creator al studiourilor Miramax, apoi al The Weinstein Company, le-a făcut avansuri sexuale, rămase însă fără succes.



Multe dintre actriţele care i-au refuzat avansurile afirmă că fostul magnat hollywoodian ar fi încercat apoi să le saboteze carierele artistice.



"În 2003, Gwyneth Paltrow a primit 10 milioane de dolari pentru filmul 'View from the Top"", a subliniat Harvey Weinstein, prezentându-se încă o dată drept un artizan al reechilibrării salariale dintre femeile şi bărbaţii de la Hollywood.



"Era actriţa cel mai bine plătită din întreaga cinematografie independentă (în afara marilor studiouri). Mai bine plătită decât toţi bărbaţii", a adăugat el.



Chestionat de jurnaliştii de la New York Post, magnatul hollywoodian a refuzat să vorbească despre acuzaţiile formulate împotriva sa.



Potrivit New York Post, fostul producător de film, în vârstă de 67 de ani, a fost externat după acea intervenţie chirurgicală în cursul zilei de duminică.



Miercuri, în timpul unei audieri preliminare, Harvey Weinstein a dat asigurări - prin intermediul avocaţilor - că operaţia nu îi va anula prezenţa în sala de judecată în deschiderea procesului său, programată la New York, pe 6 ianuarie.

AGERPRES