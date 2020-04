Ibrahimovic, enervat pe fanii care i-au distrus statuia

Zlatan Ibrahimovic a oferit prima reacţie după ce statuia sa din Malmo a fost distrusă complet la începutul anului. El spune că fanii lui Malmo au dat dovadă de imaturitate, precizând că povestea sa nu va putea fi ștearsă.

Statuia lui Ibrahimovic a fost vandalizată de mai multe ori de fanii lui Malmo, după ce fotbalistul a investit la echipa rivală Hammarby.

„Este păcat. Ei vor atenţie. Sunt la nivel de grădiniţă. Statuia a fost distrusă, dar povestea mea nu va putea fi ştearsă vreodată. Ea va rămâne pentru totdeauna. Am jucat la Malmo şi am realizat multe lucruri, deşi nu am fost dorit. Ar trebui să fie recunoscători”, a spus Zlatan Ibrahimovic, pentru Dplay.

(sursa: Mediafax)