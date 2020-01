Împăratul Naruhito al Japoniei speră la un an 2020 fără dezastre naturale

Împăratul Naruhito al Japoniei şi-a exprimat joi speranţa unui an 2020 fără dezastre naturale, în primul său discurs de Anul Nou în calitate de suveran, relatează AFP.



"Sunt bucuros să celebrez Anul Nou cu dumneavoastră", a spus el în faţa unei mulţimi de japonezi adunaţi pentru a-l saluta şi asculta în faţa Palatului Imperial din centrul capitalei Tokyo.



"Dar, în acelaşi timp, sunt îngrijorat pentru persoanele sinistrate în urma taifunurilor şi ploilor puternice" de la sfârşitul anului trecut, a adăugat el.



"Sper că acest nou an va fi frumos, paşnic şi fără dezastre naturale", a mai spus suveranul.



Împăratul Naruhito, urcat pe Tronul Crizantemei în mai anul trecut, şi împărăteasa Masako s-au deplasat în decembrie în regiunile afectate puternic de ploi diluviene şi inundaţii în nord-estul arhipelagului.



Taifunurile Faxai et Hagibis din septembrie şi octombrie au făcut peste 100 de morţi şi au produs pagube materiale semnificative într-o mare parte a ţării.



La fel ca tatăl său Akihito (astăzi împărat emerit), Naruhito consideră o datorie de onoare să fie alături de victimele catastrofelor naturale, persoanele cu handicap sau bolnavi.



De două ori pe an, de Anul Nou şi de ziua sa, împăratul apare public pe terasa de sticlă a unei clădiri a Palatului Imperial, a cărui incintă este atunci în mod excepţional deschisă.



La discursul de joi, în afară de soţia sa Masako, de fratele său mai mic, prinţul Akishino, şi de soţia acestuia, Naruhito a fost însoţit şi de tatăl său, Akihito, şi de mama sa, fosta împărăteasă Michiko.AGERPRES