In Colorado, portretul lui Trump, inlocuit cu cel al lui Putin!

In sediul capitoliului din statul Colorado, a aparut portretul lui Vladimir Putin in locul fotografiei presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Fotografia "noului presedinte american" a fost publicata de senatorul Steve Fenberg pe Twitter.

Potrivit informatiilor presei locale, incidentul a avut loc in data de 26 iulie. Un necunoscut a adus in galeria portretelor tuturor presedintilor SUA fotografia lui Putin, pe care a asezat-o in locul ocupat de portretul lui Trump.

E adevarat, fotografia lui Trump lipseste, deocamdata, pentru ca nu au fost inca stransi bani pentru montarea portretului prezidential.

Se precizeaza ca portretul lui Putin nu a ramas prea mult: el a fost descoperit si luat imediat de acolo, scrie agentia RIA.