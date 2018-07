Mingea daruita de Putin lui Trump are cipuri!

Mingea de fotbal cu simbolul Cupei Mondiale de fotbal 2018, daruita de presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau american, Donald Trump, cu prilejul recentei lor intalniri de la Helsinki, este echipata, dupa toate probabilitaile cu un cip special cu functie de comunicare.

Cadoul oferit la conferinta comuna de presa a starnit reactii dintre cele mai diferite la Washington. Unii au cerut ca mingea sa nu fie introdusa niciodata in interiorul Casei Albe, pentru ca precis contine ceva necurat. Altii au sugerat ca obiectul trebuie minutios analizat de serviciile speciale pentru identificarea tuturor eventualelor dispozitive electronice.

Compania Adidas explica in mod oficial ca toate mingiile pentru campionatul mondial de anul acesta, gazduit de Rusia, au fost fabricate cu utilizarea tehnologiei NFC (Near Field Communication), ce presupune existenta unor cipuri minuscule. O aplicatie speciala descarcata pe telefonul mobil descifreaza codul si deschide accesul catre inregistrarile video ale fotbalistilor, concursurile suporterilor si alt asemenea continut.

Cipul propriu-zis este pasiv, nu transmite nici un fel de informatii si are o raza foarte mica de actiuni, iar pentru a folosi programul gadgetul trebuie apropiat foarte mult de minge. Spre exemplu in magazin, unde se vand produsele Adidas sau cumparand o astfel de minge. Cu alte cuvinte, cipul are doar o functie de reclama.

Prin aspectul lui, cipul seamana cu cele montate pe cardurile bancare fara contact. Adidas subliniaza, totodata, ca cipul nu poate modificat, inlaturat sau copiat.