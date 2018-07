Incendii de vegetaţie. Ministrul Apărării din Grecia dă vina pe cetăţeni pentru înrăutăţirea situaţiei

Ministrul Apărării din Grecia, Panos Kammenos, a declarat pentru BBC că locuinţele construite ilegal au contribuit la bilanţul unuia dintre cele mai mari incendii de vegetaţie care au lovit vreodată Grecia.

Panos Kammeno a spus că locuinţele construite de rezidenţi între zonele împădurite au fost o “crimă” care a dus la blocarea rutelor de salvare.

Acesta a fost confruntat de oameni furioşi, când a vizitat zonele devastate de flăcări, în estul Atenei, în această săptămână. Aflat în oraşul Mati, joi, Kammenos a fost înconjurat de rezidenţi care l-au acuzat că i-a abandonat.

“Ne-ai lăsat singuri”, i-a spus o persoană ministrului, care era însoţit de primar şi de şeful forţelor aeriene. “Nimeni nu a venit... nu a existat niciun plan... nicio protecţie... nimic... oameni au fost lăsaţi să înoate timp de ore în şir fără ajutor”, a mai spus un supravieţuitor.

Un bărbat a povestit pentru BBC că a mers la un sediu al pompierilor pentru a le solicita ajutorul, iar aceştia nu ştiau de incendiu.

Un alt rezident a spus că oamenii au fost sfătuiţi să înoate în mare pentru a se salva, în condiţiile în care bătrânii nici măcar nu puteau ajunge până acolo. Mulţi supravieţuitori au fost salvaţi de mare, însă un număr mare de victime din Mati au fost prinse pe marginea unei prăpastii, fără a putea să ajungă la apă.

Ministrul Kammenos a respins acuzaţiile potrivit cărora guvernul său ar fi eşuat în a-i proteja pe oameni. În schimb, acesta a dat vina pe acţiunile unor rezidenţi care au blocat drumul către plajă.

