Incendii devastatoare în Australia. Un nor toxic a învăluit capitala

Un nor toxic de fum a învăluit capitala Australiei, Canberra, în timp ce pompierii se luptă cu peste 140 de incendii de vegetaţie, care ar putea fi alimentate, la începutul săptămânii viitoare, de un val puternic de căldură.

Estul Australiei se confruntă în ultimele trei luni cu incendii devastatoare care sunt consecinţa secetei prelungite şi a încălzirii globale, potrivit oamenilor de știință.

Când s-au trezit duminică dimineaţă, locuitorii din Canberra (sud-est) au observat că o ceaţă toxică, produsă de incendii, a învăluit capitala. O altă metropolă australiană, Sydney, a cunoscut recent, timp de mai multe săptămâni, un astfel de fenomen.



Potrivit autorităţilor, condiţiile meteorologice favorabile au permis echipelor de intervenţie să plaseze sub control unele incendii, înainte de revenirea, începând de marţi, a temperaturilor ridicate şi a vânturilor puternice.

Printre acestea figurează şi un "mega incendiu", care mistuie circa 250.000 de hectare, la mai puţin de o oră de condus de Sydney, cel mai mare oraş din Australia.



Experţii în sănătate publică au atras atenţia locuitorilor din Sydney şi din alte regiuni afectate de incendii că este posibil ca episoadele de poluare atmosferică să se agraveze, după ce oraşul a continuat să fie afectat sâmbătă de fum.



Peste 700 de case au fost distruse şi şase persoane au murit din luna septembrie, când a început criza. Deşi bilanţul victimelor este mai mic decât în 2009, când circa 200 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma incendiilor, amploarea zonelor devastate de flăcări în acest an este incomparabilă cu cea din anii anteriori.

Se estimează că două milioane de hectare au fost afectate de incendii - echivalentul a jumătate din suprafaţa Elveţiei.

AGERPRES