Incendiile din California, cele mai mari din istoria acestui stat american

Incendiile de vegetatie izbucnite in districtul Mendocino din statul american California au devenit cele mai ample din istoria acestei regiuni, a anuntat postul de televiziune NBC News, citand autoritati locale.

Potrivit sursei, incendiul care a cuprins teritoriile tinuturilor Lake, Medocino si Colusa, s-a intins pe o suprafata de aproape 114.500 hectare, depasind ca amploare incendiul Thomas de anul trecut, care a facut ravagii in Ventura si Santa Barbara. Anul trecut, dezastrul s-a soldat cu doi morti, afectand peste 1000 de cladiri.

La stingerea focului participa in jur de 4000 de membri ai serviciilor de pompieri din zona.

Potrivit datelor oficiale, in SUA se inregistreaza 89 de incendii de padure in 13 state, majoritatea in nord-vestul tarii si in statul Alaska. Suprafata afectata a atins 16.700 kilometri patrati, numarul focarelor depasind, de la inceputul anului, 36.000.