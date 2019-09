Incendiu la bordul unei nave în largul Californiei. Posibil bilanț ridicat al victimelor

Autorităţile americane se tem de un bilanţ ridicat al victimelor unui incendiu izbucnit în zorii zilei de luni pe o navă în largul Californiei, în timp ce zeci de pasageri dormeau, transmite AFP.



Mai multe echipaje de salvare au fost trimise 'pentru a ajuta mai mult de 30 de persoane aflate în pericol' pe nava de scufundări, cu o lungime de 22 metri, în apropierea insulei Santa Cruz, în largul metropolei Los Angeles, a transmis paza de coastă pe Twitter.



Potrivit lui Bill Nash, purtător de cuvânt al comitatului Ventura, autorităţilor se tem de un posibil bilanţ ridicat al victimelor.



'Este o navă mare şi ştim că avem numeroşi morţi. Nu am o cifră exactă', a declarat el pentru CNN.



Şeful pazei de coastă, Aaron Bemis, a declarat că nu poate confirma că există morţi.



'Cei cinci membri de echipaj au putut să coboare pentru că se găseau în cabina principală. Cei 34 de pasageri se aflau sub punte. Potrivit informaţiilor pe care le avem, ei au fost prinşi înăuntru de foc', a afirmat Bemis la postul CNN.



'Focul era atât de intens, încât, chiar şi după ce a fost stins, nu am putut merge deocamdată la bord (...) în căutarea supravieţuitorilor', a adăugat el.

UPDATE: U.S. Coast Guard and Ventura County Fire Department crews are battling a boat fire near Santa Cruz Island. https://t.co/k37XtD6Lga pic.twitter.com/w8PIje5QER — CBS Los Angeles (@CBSLA) September 2, 2019

AGERPRES