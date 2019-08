India: Premierul Modi declară că a făcut operă de 'pionierat' în Kashmir

Premierul indian Narendra Modi şi-a apărat joi decizia controversată de a revoca autonomia constituţională a părţii din Kashmir aflate sub controlul Indiei, declarând cu ocazia Zilei independenţei Indiei că a făcut operă de "pionierat", potrivit France Presse.



Armata pakistaneză a anunţat la rândul său că trei dintre soldaţii săi au fost ucişi joi în schimburi de focuri trase peste linia de demarcaţie între cele două părţi ale Kashmirului. Militarii au spus că au ripostat şi au ucis cinci soldaţi indieni.



Astfel de ciocniri sunt frecvente, dar aceasta intervine a doua zi după declaraţiile Islamabadului care avertizase New Delhi împotriva oricărei agresiuni în partea sa din Kashmir.



Consiliul de Securitate al ONU va ţine vineri dimineaţă o reuniune cu uşile închise pentru a evoca situaţia din Kashmir, s-a aflat joi din surse diplomatice.



Jammu şi Kashmir, o regiune himalayană populată în majoritate de musulmani, revendicată şi de Pakistan, este din 4 august ruptă total de restul lumii.



Blocarea comunicaţiilor şi restricţii puternice puternice privind circulaţia au fost impuse de autorităţile indiene, înainte de anunţarea revocării art. 370 al Constituţiei care conferea un statut special acestei zone.



Ca reacţie, BBC a anunţat joi că îşi va intensifica difuzarea în Kashmir a programelor sale de radio pe unde scurte şi în limbile locale.



Într-un discurs rostit cu ocazia celebrării Zilei independenţei Indiei la Fortul roşu din New Delhi, premierul Modi a afirmat că această revocare se înscrie într-o serie de decizii prin care guvernul său reales recent a jucat un rol de "pionierat".



Liderul naţionalist că "idei noi" erau necesare după şapte decenii de eşec al politicilor în această regiune scindată.



"Nu credem în faptul de a crea probleme sau de a le perpetua", a explicat el. "La mai puţin de 70 de zile după venirea noului guvern, art.370 a devenit istorie. Şi în fiecare cameră a parlamentului, această măsură a fost aprobată cu o majoritate de două treimi", a adăugat Modi.



În afară de revocarea autonomiei constituţionale, guvernul Modi a mai prezentat parlamentului un proiect de lege pentru a diviza Jammu şi Kashmir, în care va fi separată partea orientală, Ladakh, cu populaţie majoritar budistă.



Jammu şi Kashmir rămas, care va cuprinde câmpiile cu populaţie majoritar hindusă din Jammu în sud şi valea Srinagar cu populaţie majoritar musulmană în nord, îşi va pierde statutul de stat federal pentru a fi retrogradat în cel de "teritoriu al Uniunii". Aceasta înseamnă că regiunea va fi administrată direct de New Delhi şi nu va mai avea aproape nicio autonomie.



"Fostele aranjamente în Jammu, în Kashmir şi în Ladakh încurajau corupţia şi nepotismul, precum şi injustiţia în ceea ce priveşte drepturile femeilor, copiilor şi comunităţilor tribale", a adăugat Narendra Modi.



Revocarea autonomiei regiunii şi împărţirea ei au fost calificate drept "ilegale" de Pakistan, cele două ţări disputându-şi Kashmirul încă din 1947, la capătul colonizării britanice.



Miercuri, în Ziua independenţei Pakistanului, premierul Imran Khan a optat pentru un ton belicos, avertizând India împotriva oricărei agresiuni în partea sa din Kashmir.



"Armata pakistaneză dispune de informaţii solide potrivit cărora ei au intenţia să facă ceva în Kashmirul pakistanez", a spus el. "Noi le vom da o ripostă fermă", a adăugat premierul pakistanez.



El comparase duminică lipsa de reacţie a comunităţii internaţionale faţă de evenimentele din Kashmir cu tăcerea care a înconjurat ascensiunea lui Hitler în Germania în anii 1930.

