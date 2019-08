India relaxează restricţiile de circulaţie în Kashmir

Restricţiile de circulaţie au fost relaxate pentru rugăciunile de vineri în Kashmirul administrat de India, majoritar musulman, au anunţat oficiali, în timp ce, potrivit mass-media, serviciile de telefonie şi internet au fost parţial restabilite, informează DPA.



Mii de membri ai personalului paramilitar au fost desfăşuraţi în Valea Kashmirului într-o măsură de securitate fără precedent după ce New Delhi a revocat luni un statut constituţional special pentru acest stat.



"Locuitorii din Srinagar şi împrejurimi au fost lăsaţi să meargă la moscheile locale pentru rugăciuni", a declarat şeful poliţiei statului Jammu-Kashmir, Dilbag Singh, prin telefon pentru DPA.



Cu toate acestea, nu a fost observată o congregaţie vineri la moscheea principală a oraşului, Jamia Masjid, unde mii de persoane participă la rugăciuni în fiecare săptămână. Moscheea istorică, situată în cartierul vechi al oraşului, a fost scena unor proteste anti-India în trecut.



Canalul NDTV a anunţat că serviciile de telefonie şi internet au fost restabilite în unele părţi ale regiunii, dar acest lucru nu a putut fi confirmat independent.



Oamenii din acest stat au fost aproape total izolaţi de lumea din afară după o măsură vizând comunicaţiile şi impusă de New Delhi în ultimele cinci zile.



Printr-un decret prezidenţial, guvernul Modi a revocat luni articolul 370 din constituţia indiană, care acorda regiunii autonomie, cu excepţia problemelor de afaceri externe, apărare şi comunicaţii.



O dispoziţie anulată, de asemenea având legătură cu articolul, interzicea persoanelor care nu sunt originare din Kashmir şi indienilor să deţină terenuri şi proprietăţi sau să se stabilească permanent în regiune.



Într-un discurs rostit joi, premierul Narendra Modi a declarat că guvernul său naţionalist hindus va încerca să asigure că oamenii din Kashmir nu se confruntă cu dificultăţi în timpul sărbătorii musulmane Eid-al Adha (Sacrificiului), care începe luni.



Represiunea în numele securităţii începută duminică noapte a forţat oamenii să nu iasă din case. Sute de activişti şi lideri locali au fost arestaţi.



Canalele de ştiri locale au prezentat imagini cu personal paramilitar patrulând pe străzile unde erau ridicate baricade în zonele predispuse la violenţă şi intersecţiile cheie din Srinagar.



Kashmirul, administrat de India, a fost zguduit de o violentă mişcare secesionistă condusă de lideri separatişti şi grupuri militante împotriva conducerii New Delhi din anii 1980.



Regiunea din Himalaya este revendicată şi de Pakistan. Cele două ţări vecine care deţin arma nucleară au luptat în două războaie în legătură cu aceasta de la independenţa lor faţă de britanici.



New Delhi a acuzat în mod repetat Islamabadul că alimentează tulburările şi secesiunea în regiune. Pakistanul neagă acest lucru şi se referă la militanţi ca la luptători pentru libertate.



Pakistanul a condamnat drept "ilegală" măsura Indiei de revocare a statutului special pentru Kashmir şi a retrogradat relaţiile diplomatice şi comerciale, dar a exclus un răspuns militar.



Statul a fost transformat în două teritorii administrate federal prin rezoluţii adoptate de parlamentul Indiei.

AGERPRES