India: Stare de urgență în New Delhi din cauza poluării

În capitala indiană New Delhi şi zonele înconjurătoare a fost declarată astăzi stare de urgenţă de sănătate publică, în regiune fiind înregistrate niveluri alarmante de poluare atmosferică.

Autoritatea pentru Controlul Poluării Mediului a interzis activităţile industriale şi cele din domeniul construcţiilor până 5 noiembrie. Totodată, ministrul șef din New Delhi, Arvind Kejriwal, a dispus închiderea şcolilor până marţi. Responsabilul a precizat că fermierii din statele vecine care obişnuiesc să ardă miriştile contribuie cu peste 40% la poluarea din acest oraş.



Nivelurile ridicate de poluare coincid cu vizita cancelarului german Angela Merkel, care a sosit la New Delhi aseară pentru două zile.



Poluarea din oraş a atins ieri, pentru prima dată din ianuarie, nivelul de urgenţă, a informat reţeaua de televiziune NDTV. Nivelurile de particule fine în suspensie cu diametrul sub 2,5 micrometri (PM 2,5) au fost astăzi la aproximativ 500 de micrograme pe metru cub în mai multe zone ale capitalei.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă ca oamenii să nu fie expuşi la niveluri de PM 2,5 care depăşesc 25 de micrograme pe metru cub într-o perioadă de 24 de ore, deoarece microparticulele pot pătrunde în plămâni şi chiar şi în fluxul sangvin.



New Delhi, cu o populaţie de 25 de milioane de locuitori, a fost clasat în ultimii ani printre oraşele cele mai poluate din lume. Principalele cauze sunt emisiile produse de vehicule, activităţile industriale, praful provenit de pe şantiere şi arderea miriştilor.

