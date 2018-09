Indonezia. Bilanțul seismului urmat de tsunami a crescut la 420

Bilanţul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri în insula indoneziană Sulawesi, a ajuns duminică la 420 de morţi pe măsură ce echipele de salvatori au reuşit să scoată noi victime dintre ruinele localităţii Palu, relatează AFP.



"Este foarte greu", a declarat pentru AFP Risa Kusuma, o femeie în vârstă de 35 de ani care îşi ţinea în braţe băieţelul internat cu stare febrilă într-un centru de refugiaţi din Palu. "Ambulanţa aduce în fiecare minut alte trupuri", a mai spus ea adăugând că "nu prea mai este apă şi peste tot magazinele sunt prădate".



Cel mai recent bilanţ, care indică 420 de morţi, furnizat de responsabilul agenţiei pentru gestionarea dezastrelor, citat de Antara, ar putea creşte pe măsură ce noi informaţii sosesc din zona afectată vineri de un seism cu magnitudinea 7,5 şi apoi de un tsunami.



540 de persoane au fost grav rănite, notează AFP.



Majoritatea victimelor au fost identificate în Palu, o aglomerare de 350.000 de locuitori situată pe coasta de vest a Sulawesi. Autorităţile şi organizaţiile non-guvernamentale şi-au exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la situaţia regiunii Donggala, situată spre nord, afectată la rândul său de fenomenele naturale.



Spitalele, dintre care unele au fost distruse, se luptă să facă faţă afluxului de victime, iar numeroşi răniţi primesc îngrijiri medicale sub cerul liber.



Vicepreşedintele indonezian, Jusuf Kalla, a declarat că bilanţul victimelor ar putea ajunge la ''una sau mai multe mii'', afirmaţii bazate pe dezastrele anterioare.



Echipele de salvatori purtând costume portocalii căutau printre ruinele unui hotel în care s-ar fi putut afla până la 150 de persoane, şi ale unui centru comercial prăbuşit. "Noaptea trecută, am reuşit să scoatem din hotelul Roa-Roa o femeie care trăia", a indicat pentru AFP Muhammad Syaugi, şeful serviciilor de intervenţii de urgenţă. "Am auzit chiar şi oameni care strigau după ajutor".



Agenţia pentru gestionarea dezastrelor s-a arătat îngrijorată şi pentru situaţia a câteva sute de persoane care lucrau la pregătirea unui festival pe o plajă din Palu, cu puţin timp înainte de tsunami.



Preşedintele Indoneziei, Joko Widodo, sosit la faţa locului, a anunţat că armata va interveni pentru a ajuta la eforturile de căutare a supravieţuitorilor. Avioanele încărcate cu echipament şi alimente au reuşit să aterizeze în Palu, multe piste ale aeroportului din localitate fiind inutilizabile.



În Palu, caroserii de maşini, clădiri reduse la grămezi de resturi şi copaci doborâţi pe liniile înaltă tensiune rupte stau mărturie ale violenţei şi şocului produse de puternicul impact al seismului resimţit chiar şi la câteva sute de kilometri de epicentru şi ale valului de 1,5 metri care s-a abătut asupra coastei.



Înspăimântaţi de replicile cutremurului, numeroşi locuitori din Palu au dormit în adăposturi improvizate din bambus sau pe terenuri de fotbal.



Multe persoane au aşteptat la cozi lungi pentru a se aproviziona cu apă potabilă şi cu alimente.



Cu o magnitudine de 7,5 potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), cutremurul care s-a produs vineri în Sulawesi, cu puţin înainte de ora 11:00 GMT, a fost mai puternic în comparaţie cu seria de cutremure care au lovit Indonezia în august şi care au lăsat în urmă peste 500 de morţi şi aproximativ 1.500 de răniţi pe insula Lombok, în vecinătatea Bali.



BMKG, Agenţia de meteorologie şi geofizică din Indonezia, a emis o alertă de tsunami după seismul de vineri, însă aceasta a fost anulată după 34 de minute. Agenţia a fost aspru criticată sâmbătă pentru faptul că nu a informat populaţia că un tsunami a lovit Palu, deşi reprezentanţii ei au spus că valurile înalte s-au năpustit asupra acestui oraş în intervalul în care alerta era încă în vigoare.



Indonezia, un arhipelag alcătuit din 17.000 de insule, s-a format la convergenţa a trei mari plăci tectonice (indo-pacifică, australiană şi eurasiatică) şi se află în Cercul de Foc al Pacificului, o regiune marcată de o puternică activitate seismică.



Pe 26 decembrie 2004, Indonezia a fost lovită de o serie de seisme devastatoare, inclusiv de un cutremur cu magnitudinea 9,1, produs pe insula Sumatra. Acel seism a provocat un tsunami puternic, care a ucis 220.000 de persoane în regiune, din care 168.000 în Indonezia.



În 2006, aproape 6.000 de persoane au murit în urma unui violent seism care a lovit insula Java. Acel cutremur, ce a avut magnitudinea de 6,3 potrivit USGS, s-a produs într-o zonă populată la sud de marele oraş universitar Yogyakarta. Catastrofa a făcut aproximativ 38.000 de răniţi.

