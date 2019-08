Inițiativă: Americanii periculoși, fără arme

Aflați sub o puternică presiune din partea societății civile americane după masacrele din El Paso și Dayton, republicanii din Congresul SUA par mai aproape ca oricând să fie de acord cu adoptarea unei legislații ce ar permite confiscarea armelor de foc de la persoanele care reprezintă un pericol iminent. Dacă măsură va deveni lege, ar fi vorba despre intrarea în vigoare a celei mai importante legislații în privința controlului asupra armelor din ultimii 20 de ani.

Poate că o asemenea inițiativă, considerată „o legislație de avertisment”, nu este la fel de importantă sau de controversată precum interdicția asupra armelor de asalt sau verificarea instantanee în sistem, măsuri astăzi expirate, ce fuseseră legiferate în 1994 de către fostul președinte Bill Clinton, remarcă „The New York Times”. Camera Reprezentanților, aflată sub controlul democraților, înaintase proiecte mult mai ambițioase în această privință, în luna februarie, care prevăd atât verificarea tuturor potențialilor cumpărători de arme, inclusiv a celor ce doresc să facă achizițiile prin Internet sau de la târgurile de armament, cât și extinderea termenului de așteptare pentru americanii ce vor să-și procure arme însă au fost identificați ca fiind „cu probleme” de către sistemul instantaneu de control. Proiectele de lege ale democraților au fost însă blocate de senatorul Mitch McConnel, liderul majorității republicane din Senatul SUA. După masacrele din weekend, din El Paso și Dayton, soldate cu 31 de morți, republicanii, care s-au opus multă vreme unei modificări legislative în privința controlului asupra armelor, par să dea înapoi sub influența emoției generale. Întâmpinat duminica trecută de locuitorii din Dayton cu proteste, guvernatorul republican al statului Ohio, Mike DeWine, le-a cerut marți colegilor săi de partid din Congres să adopte „legislația de avertisment” și, în același timp, să extindă verificările asupra cumpărătorilor de arme. Michael R. Turner, republican din Ohio, a cărui jurisdicție include Dayton, a mers mai departe și a cerut chiar „interzicerea achiziției de armament de tip militar, de către civili”.

Siliți să accepte schimbarea

Mai mult, însuși președintele Donald Trump a părut că încurajează ideea „legislației de avertisment”, ce permite confiscarea armelor de foc de la persoanele care reprezintă un pericol iminent. Într-un discurs rostit luni, el a părut să le sugereze republicanilor șovăielnici să adopte această schimbare. De altfel, în Senatul dominat de republicani, „legislația de avertisment”, care restricționează persoanele și nu armele de foc, ar fi singura concesie pe care partidul lui Trump ar putea să o facă. Nu este însă clar dacă democrații din Congres se vor mulțumi cu atât, în condițiile în care ei au cerut deja măsuri mult mai radicale, precum interzicerea armelor militare de asalt și posibilitatea de a achiziționa doar un anumit tip de încărcătoare, ce nu pot provoca masacre. În momentul de față, numai 17 state americane și Districtul Columbia beneficiază de „legislații de avertisment”. În aceste state, poliția poate confisca temporar armele de foc ale unei persoane considerate de Justiție drept un potențial „factor de violență”. În celelalte state, persoanele trebuie declarate „bolnave mintal” pentru a fi lăsate fără arme.

„The New York Times”