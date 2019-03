Instagram va bloca toate postările anti-vaccinare

Compania Instagram a anunțat că va bloca toate postările cu hashtaguri antivaccinare, în încercarea de a combate dezinformările medicale care se difuzează pe site-ul de social media. Instagram, care este în proprietatea Facebook, a anunțat că va ignora recomandările pentru astfel de conținut dar și conturile care va posta astfel de date. 'Măsurile pe termen scurt vor include blocarea hashtagurilor asociate cu dezinformări cunoscute legate de sănătate', inclusiv #vaccinescauseautism, #vaccinesarepoison și #vaccinescauseharm. Un purtător de cuvânt al Instagram a precizat că este nevoie de câteva săptămâni pentru ca decizia să fie pusă în aplicare.

În schimb, pagina de Facebook a Oliviei Steer este închisă, după ce mediul online a ”explodat” în aceste zile, în urma celei mai recente apariții publice a controversatului personaj. Joi seară, pagina de Facebook a Oliviei Steer nu a mai putut fi accesată: „Sorry, this content isn't available right now”. Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, alături de medicul pediatru Mihai Craiu, aceasta a făcut o afirmație de-a dreptul șocantă: Olivia Steer a declarat: “Domnul doctor trebuie să precizeze că există 2 tipuri de vaccin, virusul sălbatic și virusul derivat din vaccin. Se știe sau s-a analizat dacă virusul cu care au fost infestați acei copii provine din vaccin sau este sălbatic? Ca să știm și noi dacă nu cumva tocmai vaccinații îi îmbolnăvesc pe cei nevaccinați”.