Inundații devastatoare în Vietnam. Zeci oameni și-au pierdut viața

Inundaţiile survenite în urma trecerii taifunului Son Tinh prin nordul şi centrul Vietnamului s-au soldat cu cel puţin 19 morţi şi 13 persoane date dispărute, potrivit unui nou bilanţ dat publicităţii duminică de serviciile de gestionare a dezastrelor, citate de AFP.



Taifunul Son Tinh a atins uscatul miercuri, în prezent furtuna fiind retrogradată la nivel de depresiune tropicală.



Importante zone urbane şi rurale, inclusiv capitala Hanoi, au fost afectate de inundaţii şi de alunecări de teren.



Potrivit site-ului oficial de ştiri VNExpress, locuitorilor din districtul Chuong My, o suburbie a Hanoiului, li s-a solicitat să îşi părăsească casele şi să se pună la adăpost din calea inundaţiilor.



Potrivit autorităţilor, mai mult de 15.000 de case au fost avariate sau distruse, iar peste 110.000 de hectare de culturi sunt sub ape. De asemenea, mai multe drumuri au fost inundate.



Vietnamul este lovit în fiecare an de o serie de furtuni şi taifunuri care provoacă sute de decese. Furtunile survin în special între lunile mai şi octombrie, în timpul sezonului musonic - coasta centrală a Vietnamului fiind constant afectată de intemperii.



În 2017, 389 de persoane au murit în această ţară din Asia de Sud-Est din cauza catastrofelor naturale. De asemenea, potrivit datelor furnizate de autorităţi, intemperiile s-au soldat cu daune de 2,6 miliarde de dolari.AGERPRES