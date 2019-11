Iranul a anunțat că produce uraniu cu grad de îmbogățire de 5%

Iranul a anunţat că îmbogăţeşte uraniu la nivelul de 5%, după ce şi-a redus în mai multe rânduri angajamentele internaţionale privitoare la programul nuclear.

În virtutea acordului internaţional din 2015 privind programul său nuclear, Teheranul nu are dreptul de a desfăşura activităţi de îmbogăţire la Fordo, o uzină subterană ţinută secretă pentru mult timp, şi de a îmbogăţi uraniu 235 la un nivel mai mare de 3,67%.



Acest stat şi-a reluat joi activităţile de îmbogăţire la Fordo şi a indicat că puterea centrifugelor este ridicată gradual pentru a produce, începând de sâmbătă, uraniu cu grad de îmbogăţire de 4,5%.

''Date fiind nevoile noastre, producem în prezent (uraniu cu grad de îmbogăţire de) 5%'', a declarat într-o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt al Organizaţiei iraniene pentru energie atomică, Behrouz Kamalvandi.

El a adăugat că Iranul are ''capacitatea de a produce 5%, 20%, 60% sau orice alt procentaj''.



Acordul din 2015 nu autorizează Teheranul să producă uraniu îmbogăţit decât cu centrifuge de primă generaţie (IR-1). Instalarea centrifugelor în cascadă permite accelerarea procesului de îmbogăţire.



La 7 septembrie, Iranul a anunţat instalarea unor centrifuge avansate înainte de a-şi creşte stocul său de uraniu îmbogăţit, care din iulie depăşeşte limita (300 kg) fixată de acordul de la Viena din 2015.



Acest pact, semnat între Teheran şi marile puteri, printre care și SUA, a fost denunţat în mai 2018 de preşedintele american Donald Trump. De atunci, Washingtonul a reintrodus sancţiuni economice contra Iranului, în numele unei politici de ''presiune maximală'' ce are drept scop constrângerea Teheranului să negocieze un nou acord.

AGERPRES