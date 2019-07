Iranul îl felicită pe Boris Johnson, dar avertizează: 'Vom proteja' Golful

Ministrul de externe iranian Mohamad Javad Zarif l-a felicitat marţi pe Boris Johnson, desemnat de membrii Partidului Conservator să-i succeadă prim-ministrului britanic Theresa May, dar a avertizat că Iranul intenţionează să protejeze Golful, informează France Presse.



"Îl felicit pe fostul meu omolog (Boris Johnson) care devine" prim-ministru al Marii Britanii, a scris Zarif pe Twitter.



"Avem o coastă de 1.500 de mile (peste 2.400 de kilometri) la Golful Persic. Acestea sunt apele noastre şi le vom proteja", a adăugat el, în plină criză între cele două ţări din cauza sechestrării reciproce a unor petroliere.



"Iranul nu caută confruntări", dar decizia guvernului May de a sechestra petrolierul iranian Grace One în largul Gibraltarului "la ordinul (Statelor Unite) este pur şi simplu o piraterie", a adăugat şeful diplomaţiei iraniene.



Mesajul lui Zarif este însoţit de un videoclip în care declară: "Suntem responsabili pentru siguranţa şi libertatea navigaţiei în Golful Persic".



Luni, ministrul britanic de externe Jeremy Hunt, rivalul lui Johnson pentru a deveni şeful Partidului Conservator britanic şi astfel prim-ministru, a anunţat că intenţionează să formeze "cât mai repede posibil" o misiune de protecţie maritimă condusă de europeni în regiunea Golfului.



Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, au "confiscat" vineri în Strâmtoarea Ormuz Stena Impero, un petrolier suedez navigând sub pavilion britanic, la cincisprezece zile după ce autorităţile britanice au sechestrat Grace One.

