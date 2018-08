Iranul interceptează o a doua navă cu militanți anit-blocadă în largul Fâșiei Gaza

Marina israeliană a anunţat sâmbătă că a interceptat o navă în largul Fâşiei Gaza, a doua în mai puţin de o săptămână având la bord activişti ce denunţă blocada israeliană impusă acestei enclave palestiniene de peste un deceniu, informează France Presse.



Potrivit armatei israeliene, ambarcaţiunea transportând 12 persoane şi navigând sub pavilion suedez a fost "interceptată în conformitate cu legislaţia internaţională" şi direcţionată spre portul Ashdod din sudul Israelului.



Nava, numită "Libertate pentru Gaza", "a încălcat blocada navală legală impusă Fâşiei Gaza", a adăugat armata, precizând că pasagerii urmează a fi interogaţi.



Duminica trecută, marina israeliană a interceptat un vas navigând sub pavilion norvegian cu 22 de persoane la bord.



De peste un deceniu, Fâşia Gaza, controlată de mişcarea islamistă Hamas, se află sub o strictă blocadă israeliană. Locuitorii enclavei suferă de întreruperi de electricitate provocate de suspendarea livrărilor de combustibil.



Potrivit Agenţiei ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA), aproximativ 80% din cei aproape două milioane de locuitori ai enclavei depind de ajutoare.



Începând din 30 martie, palestinienii manifestează regulat în zona de frontieră dintre Fâşia Gaza şi Israel pentru a denunţa mai ales blocada israeliană.



ONU a cerut Israelului să ridice restricţiile ce afectează spitalele şi reţeaua de distribuţie a apei.



Dar Israelul a blocat din nou joi aprovizionarea cu combustibil a Fâşiei Gaza, ca răspuns la zmeie incendiare lansate din acest teritoriu palestinian.

