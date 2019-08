Iranul vrea să îşi reducă dependenţa de veniturile din petrol, ca urmare a sancţiunilor

Guvernul iranian a anunţat că va realiza reforme în ceea ce priveşte bugetul ţării pentru reduce dependenţa directă de veniturile din petrol, "la zero", din cauza efectelor pe care le au în sector sancţiunile impuse de SUA, relatează agenţia EFE.



"Date fiind timpurile dificile cu sancţiunile (...) este necesar să ne asigurăm că reformele în structura bugetului pentru următorul an pot să reducă dependenţa directă de veniturile din petrol la zero", a explicat şeful Organizaţiei de Planificare şi Buget, Mohamad Baqer Nobajt.



Acesta a subliniat că, inclusiv în circumstanţe normale, ţara trebuie să-ţi reducă dependenţa de veniturile din petrol, care au fost şi sunt vitale pentru economia ţării.



"Pentru prima dată am făcut un pas important spre reforma structurii bugetare a ţării", a precizat Nobajt în prima sesiune de lucru privind bugetul pentru anul fiscal iranian, care începe pe 20 martie 2020.



Sancţiunile americane privind sectorul petrolier iranian au intrat în vigoare în noiembrie anul trecut, la câteva luni după retragerea unilaterală a Whashingtonului din acordul nuclear încheiat în 2015 cu Iran.



SUA a înăsprit restricţiile, în mai 2019, prin neprelungirea excepţiilor de cumpărare de petrol iranian acordate unui număr de opt ţări, printre care principalii clienţi ai Iranului, precum China.



Ideea de a reduce dependenţa de petrol "dă târcoale" Iranului de mai bine de doi ani şi, după cum a spus săptămâna aceasta ministrul iranian de Externe, Mohamad Yavad Zarif, în prezent această dependenţă este mai mică de 30%, faţă de 50% înainte.



Zarif a subliniat însă că exporturile petroliere iraniene trebuie să revină la nivelul de 2,8 milioane barili pe zi, o cantitate pe care o vindea Iranul înainte de impunerea sancţiunilor.



În caz contrar, Iranul va renunţa să mai respecte, începând din septembrie, alte angajamente nucleare, aşa cum a făcut în iulie cu limitele rezervelor de uraniu şi nivelul de îmbogăţire a acestuia, ca răspuns la sancţiuni.AGERPRES