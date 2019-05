Irlandezii au început votul pentru europarlamentare

Irlandezii sunt chemaţi vineri la urne pentru a-şi alege reprezentanţii în Parlamentul European, un scrutin aflat sub semnul Brexit-ului, date fiind îngrijorările privind consecinţele economice ale ieşirii Marii Britanii, cel mai important partener comercial al ţării, din Uniunea Europeană, transmit AFP şi dpa.

Secţiile de vot s-au deschis la ora locală 07:00 (06:00 GMT), iar rezultatele sunt aşteptate abia luni.

Majoritatea partidelor s-au mobilizat intens pentru acest scrutin.

Toate formaţiunile vor să atenueze consecinţele pentru economia irlandeză ale Brexit-ului, ce ar urma să aibă loc cel târziu la 31 octombrie.

Irlanda are 12 reprezentanţi în parlamentul de la Strasbourg, dar îi vor reveni încă doi după ieşirea efectivă a Marii Britanii din UE.

La precedentele alegeri europene din 2014, participarea la vot în Irlanda a fost de 52%.

În acest an, ea ar putea fi chiar mai ridicată, sub impulsul unui referendum ce are loc simultan pe tema relaxării legislaţiei privind divorţul.

