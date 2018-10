Irlandezii au votat abrogarea infracțiunii de blasfemie

Irlandezii care s-au prezentat la urne au votat în proporţie de 65% în favoarea abrogării infracţiunii de blasfemie din Constituţie, într-un referendum organizat concomitent cu alegerile prezidenţiale, vineri, şi ale cărui rezultate au fost publicate sâmbătă seara, transmite duminică AFP.



După un "Da" cu privire la legalizarea avorturilor, pronunţat în mai, precum şi a celui cu privire la legalizarea căsătoriilor dintre persoane de acelaşi sex, din 2015, acest referendum marchează o nouă distanţarea a irlandezilor faţă de puternica lor tradiţie catolică, chiar dacă infracţiunea de blasfemie, considerată drept depăşită, nu a fost niciodată aplicată în istoria recentă a Irlandei.



Nivelul de participare la referendum a fost de 44%, în condiţiile în care la referendumul pentru legalizarea avortului participarea a fost de 64%.



"Am crezut mereu că o astfel de dispoziţie nu are ce căuta în Constituţie noastră", a declarat ministrul justiţiei, Charlie Flanagan. "Irlanda este pe bună dreptate mândră de reputaţia sa de societate modernă şi liberală", a adăugat el.



Interzicerea blasfemiei a fost inclusă în Constituţia Irlandei în 1937 şi statua că "publicarea sau rostirea unor chestiuni blasfematoare, care incită la răzvrătire şi indecente reprezintă o infracţiune care este pedepsită în conformitate cu legea".



Legea Defăimării (The Defamation Act), adoptată în 2009, a clarificat noţiunea, stipulând că o persoană comite această infracţiune dacă publică sau rosteşte "o frază care este grosolan de abuzivă sau insultătoare în legătură cu o chestiune considerată sacră de o religie, cauzând prin aceasta sentimente de mânie în rândul unui număr substanţial de aderenţi la acea religie".



În 2017, Poliţia irlandeză a analizat plângerile formulate după comentariile făcute despre Dumnezeu într-un interviu acordat pentru RTE de către Stephen Fry, actor şi scriitor englez, însă a decis să nu continue acea anchetă. De fapt, nimeni nu a fost pus vreodată sub acuzare pentru blasfemie în istoria statului irlandez, fapt care i-a făcut pe mulţi să considere că legea în cauză este redundantă.



Deşi referendumul este considerat un nou pas pe care Irlanda îl face pentru modernizarea legislaţiei sale - şi pentru a sublinia separaţia dintre biserică şi stat - peste un sfert dintre ţările lumii continuă să menţină şi să introducă legi care interzic blasfemia.

