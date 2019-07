Italia - Erupţie a unui vulcan de pe insula Stromboli

Un vulcan de pe insula italiană Stromboli a erupt miercuri şi a proiectat în aer cenuşă, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie, citat de Reuters.



Speriaţi de explozia neaşteptată, turiştii au ieşit în fugă din hoteluri. Potrivit agenţiei italiene de ştiri ANSA, unii dintre aceştia s-au aruncat în mare.



''Am văzut explozia din hotel. S-a auzit un zgomot puternic'', a declarat Michela Favorito, care lucrează într-un hotel din apropiere de Fico Grande, în estul insulei. ''Ne-am acoperit urechile, apoi un nor de cenuşă s-a ridicat deasupra noastră. Tot cerul e plin de cenuşă, e un nor destul de mare'', a adăugat ea.



Au fost consemnate incendii în vestul insulei, însă nu se cunoaşte deocamdată dacă există persoane rănite, notează Reuters.



Expertul INGV Stefano Branca a declarat pentru Reuters că pe insulă a fost înregistrată o ''erupţie paroxismală'', care are loc în momentul în care magma, supusă unei presiuni ridicate, explodează dintr-un rezervor subteran de mică adâncime. ''Acestea sunt evenimente de mare intensitate, destul de rare'', a indicat el.



Stromboli, locul în care s-a turnat în 1950 un film cu Ingrid Bergman, face parte din grupul Insulelor Eoliene şi a devenit în ultimele decenii o zonă preferată de vedete şi persoane bogate care doresc să îşi construiască o casă de vacanţă într-un loc exotic.

