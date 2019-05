Italia exclude noi măsuri fiscale în acest an, ca răspuns la scrisoarea Comisiei Europene

Italia nu va adopta anul acesta măsuri bugetare de urgenţă pentru a-şi întări finanţele publice, ca răspuns la temerile formulate de Comisia Europeană, a afirmat joi ministrul Economiei, Giovanni Tria, transmite Reuters.



"Nu sunt necesare măsuri de corecţie", a declarat Tria înaintea unei conferinţe în oraşul Trento din nordul Italiei.



Comisia Europeană a trimis miercuri o scrisoare Guvernului de la Roma în care îi cere acestuia să explice de ce s-au deteriorat finanţele publice ale Italiei, un pas care deschide calea pentru o posibilă acţiune disciplinară împotriva Italiei în cursul săptămânii următoare.



Scrisoarea Executivului comunitar este o obligaţie prevăzută în legislaţia UE şi este trimisă atunci când o ţară nu mai respectă ţintele fiscale convenite, care cer ca deficitul bugetar să fie menţinut sub 3% din Produsul Intern Brut iar datoria publică să fie redusă dacă depăşeşte pragul de 60% din Produsul Intern Brut.



Autorităţile de la Roma estimează în acest an o creştere a datoriei publice la 132,6% din PIB, de la 132,2% din PIB în 2018. Italia are a doua cea mai ridicată datorie din UE, după Grecia.



Vicepremierul italian Matteo Salvini a promis reduceri masive de taxe, chiar dacă acestea vor majora datoria ţării. Marţi, el a declarat că regulile fiscale europene ar trebui rescrise iar accentul ar trebui pus pe reducerea şomajului şi nu pe plafonarea deficitelor bugetare.



În evaluarea sa, Comisia Europeană va lua în considerare o serie de "factori relevanţi" care în opinia Italiei au contribuit la deteriorarea finanţelor publice. Dacă aceste explicaţii vor fi considerate insuficiente, Bruxelles-ul va demara o acţiune disciplinară care ar putea să se concretizeze într-o amendă de 0,2% din PIB-ul Italiei, adică aproximativ 3,5 miliarde euro.



Decizia finală cu privire la demarare unei proceduri disciplinare va fi luată de miniştrii europeni de Finanţe, pe baza raportului Comisiei, la reuniunea care este programată să aibă loc în perioada 8-9 iulie.

AGERPRES