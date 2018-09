Jack Ma se va retrage de la conducerea Alibaba Group Holding Ltd, exact peste un an

Jack Ma, carismaticul cofondatorul al Alibaba Group Holding Ltd, cel mai mare retailer online din China, va demisiona din funcţia de preşedinte exact peste un an, în data de 10 septembrie 2019, a anunţat luni grupul chinez, transmit Xinhua şi Reuters.



Actualul director general al Alibaba, Daniel Zhang, îl va înlocui în funcţia de preşedinte şi va păstra şi funcţia de director general.



Jack Ma, care a împlinit luni 54 de ani, a renunţat în 2013 la poziţia de director general al Alibaba. Zhang, în vârstă de 46 de ani, este în această funcţie din 2015 şi este cunoscut ca arhitectul "Zilei Celibatarilor", cea mai importantă zi de cumpărături online, care se sărbătoreşte în China în fiecare an la 11 noiembrie. În China, legătura dintre oamenii singuri şi această zi de 11 noiembrie (11.11) este dată de cifra "1", care face trimitere la singurătate, iar sărbătoarea este un fel de replică la adresa Valentine's Day. Burlacii chinezi obişnuiesc să organizeze petreceri în această zi, pretext folosit pentru a-şi căuta un partener sau o parteneră.



Jack Ma, este unul din cei mai bogaţi oameni din China, cu o avere netă de 36,6 miliarde de dolari, conform revistei Forbes. Compania are peste 66.000 de angajaţi cu normă întreagă şi o capitalizare bursieră de aproximativ 420 miliarde de dolari.



Fost profesor de engleză, Jack Ma a înfiinţat Alibaba în 1999, veniturile companiei ajungând în trimestrul doi la 80,9 miliarde de yuani (11,8 miliarde de dolari), în creştere cu 61% faţă de anul trecut. Într-o scrisoare deschisă, Jack Ma a anunţat că va reveni în domeniul educaţiei.AGERPRES