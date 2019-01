Japonia a plasat pe orbită un satelit care poate declanşa o ploaie artificială de ''stele căzătoare''

O rachetă japoneză de mici dimensiuni a plasat vineri pe orbită şapte mini-sateliţi, unul dintre aceştia destinat lansării unei ploi artificiale de meteoriţi, similare unui foc de artificii spaţial, informează AFP.



Ideea acestui spectacol ceresc inedit aparţine unei mici companii înfiinţate recent la Tokyo, care a pus la punct un dispozitiv generator de meteoriţi artificiali.



Mecanismul, transportat în spaţiu la bordul lansatorului Epsilon-4, este programat să elibereze 400 de bile minuscule, care vor străluci traversând atmosfera, deasupra Hiroshimei, la începutul anului viitor.



Racheta, lansată vineri dimineaţă de la centrul spaţial Uchinoura, are la bord un număr total de şapte nanosateliţi, cu diverse tehnologii ''inovatoare'', potrivit Nobuyoshi Fujimoto, purtătorul de cuvânt al Agenţiei spaţiale japoneze (JAXA).



Sateliţii au fost plasaţi pe orbită, un succes deloc neglijabil pentru misiunea Epsilon.



"Am fost foarte emoţionat, nu mai am cuvinte", a declarat pentru agenţia de presă japoneză Jiji preşedinta companiei ALE, Lena Okajima, iniţiatoarea proiectului ploii de meteoriţi artificiali, care urmează să fie repetat de 20 până la 30 de ori.



Satelitul aparţinând companiei ALE, care gravitează pe o orbită la 500 de km deasupra Pământului, va coborî progresiv până la 400 de km în cursul anului viitor. Un alt satelit ar trebui să i se alăture în câteva luni.



ALE spune că poate simula ploi de meteoriţi artificiali oriunde în lume, folosind o tehnologie pe care o cunosc doar ei.



Stelele (de diferite culori) ar trebui să strălucească timp de câteva secunde înainte să ardă în totalitate. Dacă totul merge conform planului, iar cerul este senin, evenimentul din 2020 ar putea fi admirat de milioane de persoane, inclusiv de cei din zone urbane unde există o puternică poluare luminoasă, aşa cum este Tokyo, au mai precizat reprezentanţii companiei.AGERPRES