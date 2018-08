Japonia asteapta o eruptie catastrofala a unui vulcan

Guvernul Japoniei a creat o celula de criza in legatura cu pericolul, considerat iminent, al eruptiei unui vulcan din sud-vestul tarii, informeaza agentia Kyodo.

Decizia a venit dupa ce serviciul de meterologie al Japoniei a lansat un avertisment in acest sens, expertii niponi estimand ca foarte posibila o puternica eruptie a vulcanului Shinmoedake situat pe Insula Kuchinoerabu si care ar putea avea urmari catastrofale pentru oamenii care locuiesc in zona.

Concluzia specialistilor se bazeaza pe cresterea numarului de cutremure vulcanice. "Epicentrul seismelor se afla in acelasi loc in care s-a aflat in cazul eruptiei din mai 2015. Activitatea vulcanica s-ar putea intensifica si mai mult", a anuntat serviciul de meteorologie.

Gradul de pericol a fost ridicat la patru, ceea ce inseamna "pregatire de evacuare". Populatia din regiunea vulcanului Shinmoedake a fost sfatuita sa dea dovada de maxima prudenta, nefiind excluse caderi de roci vulcanice si scurgeri de lava.