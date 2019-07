Jon Bon Jovi strânge fonduri pentru aspirantul democrat la preşedinţia SUA Cory Booker

Cântăreţul Jon Bon Jovi, implicat în amplul turneu internaţional 'This House is Not for Sale', participă totodată la campania de strângere de fonduri pentru aspirantul democrat la preşedinţia SUA, senatorul Cory Booker care a crescut în New Jersey - statul natal al liderului celebrei trupe de rock, relatează marţi EFE.



Bon Jovi, născut în Perth Amboy, a donat 2.800 de dolari campaniei lui Booker, dar sprijinul său pentru cel care a a fostul primarul oraşului Newark (2006-2013) va implica şi realizarea unui eveniment de strângere de fonduri la Hamptons (New York) pentru aspirantul democrat.



Cei interesaţi să asiste la evenimentul ce va avea loc pe 18 august vor trebui să achite o mie de dolari, potrivit ziarului NJ.com. Comitetul de organizare speră să strângă cel puţin 15.000 de dolari prin această acţiune, notează ziarul.



Booker şi-a anunţat candidatura la preşedinţie la 1 februarie, la care aspiră totodată fostul vicepreşedinte al SUA Joe Biden şi senatorii Bernie Sanders, Elizabeth Warren şi Kamala Harris, care au strâns în trei luni o sumă de două ori mai mare decât el.



Trupa Bon Jovi, care a debutat în 1984, se află în turneul european intitulat 'This House Is Not For Sale', după numele ultimului său album (2016).



Trupa a susţinut concerte în ţări ca Spania, Germania, Marea Britanie, Estonia, România şi Rusia, iar din 22 septembrie va trece oceanul şi va face escală în Brazilia şi Peru la 2 octombrie.

