Julio Iglesias, declarat tată biologic al unui bărbat de 43 de ani

Un tribunal spaniol a anunţat miercuri că l-a recunoscut pe cântăreţul Julio Iglesias, 75 de ani, ca fiind "tatăl biologic" al unui spaniol în vârstă de 43 de ani, a cărui mamă susţine că a avut o relaţie de o săptămână cu artistul, relatează AFP.

"Un judecător a acceptat cererea unui bărbat în vârstă de 43 de ani din Valencia şi a declarat că Julio Iglesias este tatăl lui biologic", a anunţat pe Twitter instanţa din Valencia (estul Spaniei), declarând că această decizie poate face obiectul unui apel.

Decizia de miercuri a tribunalului spaniol pune capăt unei dispute privind paternitatea, care a durat trei decenii, după ce cântăreţul a refuzat să facă un test ADN, precizează dpa.

Această decizie este o victorie pentru Javier Sanchez Santos, născut în aprilie 1979, fiul fostei dansatoare portugheze Maria Edite Santos. Prima sa solicitare de recunoaştere a paternităţii a fost respinsă în 1999 de Curtea Supremă Spaniolă.

În faţa tribunalului care a judecat cazul cu uşile închise, mama sa, Maria Edite Santos, a declarat că a avut o relaţie de o săptămână cu Julio Iglesias în iulie 1975 în Catalonia (nord-estul Spaniei), cu nouă luni înainte de naşterea fiului său, potrivit avocatului familiei, Fernando Osuna.

"A fost de asemenea vorba despre asemănarea fizică dintre cei doi bărbaţi", a mai spus avocatul.

Cel mai celebru cântăreţ de muzică latino din lume a refuzat întotdeauna să facă un test ADN şi nu a apărut la proces.

Julio Iglesias este considerat artistul de limbă spaniolă cu cele mai multe albume vândute din lume, cel puţin 300 de milioane de exemplare, potrivit Guinness Book.

Cântăreţul spaniol a fost căsătorit de două ori, cu o spanioloaică de origine filipineză, Isabel Preysler, cu care are trei copii, şi modelul olandez Miranda Rijnsburger, actuala sa soţie, cu care are cinci copii.

Julio Iglesias a declarat în trecut că sexul "este marea lui obsesie".

"Nu mă întrebaţi câţi fraţi am, nici eu nu ştiu", a afirmat în 2018 fiul său Julio Jr. la televiziune.

