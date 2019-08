Justiţia turcă ordonă blocarea unui site informaţional independent

Un tribunal turc a ordonat blocarea site-ului de informaţii independent Bianet şi a mai multor alte zeci de ziare online şi conturi pe reţelele de socializare, motivându-şi decizia prin necesitatea de a proteja "securitatea naţională", potrivit unei hotărâri făcute publice marţi, informează France Presse.



Sunt vizate de această decizie site-ul Bianet, precum şi alte 135 de site-uri, conturi de pe reţele de socializare şi înregistrări video difuzate pe YouTube şi Dailymotion. Contul Twitter al unei deputate a partidului prokurd HDP, Oya Ersoy, este de asemenea vizat.



Tribunalul din Ankara a comunicat că această decizie a fost adoptată în special pentru "protejarea securităţii naţionale şi a ordinii publice", fără a explica totuşi ce anume li se reproşează site-urilor şi conturilor vizate.



Această decizie, adoptată luna trecută, dar publicată abia marţi, a fost luată la cererea Comandamentului jandarmeriei naţionale, subordonată Ministerului de Interne turc.



Înfiinţat în 1997 şi având sediul central la Istanbul, site-ul Bianet este cunoscut în Turcia, în special, pentru articolele sale consacrate drepturilor omului, violenţelor împotriva femeilor şi pentru acoperirea sa exhaustivă a proceselor legate de libertatea de exprimare. El publica în limbile turcă, kurdă şi engleză.



"Decizia nu fusese nici măcar transmisă site-ului Bianet, noi am aflat-o întâmplător", a declarat pentru AFP avocata site-ului, Meric Eyuboglu.



"Am putut confirma că decizia vizează ansamblul site-ului. Închiderea site-ului poate interveni în orice moment", a adăugat ea, denunţând un "atac împotriva libertăţii presei".



Potrivit Bianet, peste 200.000 de articole publicate în peste 20 de ani vor deveni inaccesibile.



Denunţând o măsură "scandaloasă", reprezentantul în Turcia al organizaţiei neguvernamentale Reporteri fără frontiere (RSF), Erol Onderoglu, a cerut autorităţilor să anuleze "această decizie total arbitrară".



Organizaţiile neguvernamentale semnalează, cu regularitate, erodarea libertăţii presei în Turcia, sub preşedinţia lui Recep Tayyip Erdogan, în special după tentativa de lovitură de stat din 2016, care a fost urmată de o represiune pe toate căile şi închiderea a numeroase media.



Articole şi site-uri sunt blocate cu regularitate de justiţie. Enciclopedia online Wikipedia este astfel inaccesibilă în Turcia din 2017.



Turcia ocupă locul 157 din 180 de ţări în clasamentul libertăţii presei stabilit de RSF.

AGERPRES